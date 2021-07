Era in scooter con il nipotino : Matteo Anastasio ucciso durante i festeggiamenti dell'Italia

Il 32enneè morto nella notte dopo essere stato vittima di un agguato avvenuto poco dopo la mezzanotte di lunedì 12 luglio, sul viale della stazione di San Severo, in provincia di Foggia. La vittima è stata colpita da più colpi mentre era su unocon il nipote di 10 anni.

L'omicidio è stato commesso nel mezzo dei festeggiamenti per la vittoria di Roberto Mancini agli Europei di calcio in Italia. Secondo una prima ricostruzione, due persone a bordo di uno scooter coperto da caschi integrali hanno affiancato il veicolo su cui viaggiava la vittima, hanno aperto il fuoco e alcuni colpi sono stati sparati contro la sua abitazione. Anastasio ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato con un camion, trasportato d'urgenza all'ospedale Masselli Mascia di San Severo, è deceduto poco dopo per le gravissime ferite riportate. La polizia sta indagando sull'omicidio. Secondo quanto riferito, il nipote di 10 anni è rimasto ferito cadendo dallo scooter ed è ricoverato in ospedale.

Altre News per: scooternipotinomatteoanastasiouccisodurantefesteggiamenti