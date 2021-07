Posso risparmiare sull’assicurazione auto?

Per capire come risparmiare sull’assicurazione auto è indispensabile comprenderne, almeno per sommi capi, i meccanismi che incidono sugli importi da erogare per tutelare se stessi la propria vettura. I giovani e i neopatentati, per fare un esempio, hanno costi più alti perché attivando una nuova polizza assicurativa partono dalla classe di merito più alta. La classe di merito, anno dopo anno, se non si fanno sinistri, si attenua progressivamente e con essa si abbassa anche il premio assicurativo da corrispondere. Si può desumere la propria classe di merito dall’attestato di rischio, inviato periodicamente dalle compagnie ai clienti, o richiedendolo alla compagnia stessa presso cui si è assicurati.

La provincia di residenza è un altro fattore che incide sull’importo del premio assicurativo, ovviamente cambiare residenza non è né semplice né immediato, senza considerare che cambiare per pagare un premio assicurativo più basso, in taluni casi non è praticabile e/o in altri il gioco può non valere la candela. La relazione tra costo dell’assicurazione auto e provincia di residenza è direttamente proporzionale e si calcola in base al numero di sinistri denunciati annualmente in una data provincia.

Nel primo caso, quello dei neopatentati, il risparmio sull’assicurazione può venire dall’ereditare una classe di merito di un familiare convivente purché riferita a una polizza attiva e di uso privato. Questa opportunità, sancita dal Decreto Bersani del 2007 e perfezionata dalla legge Rc Auto familiare, rappresenta una mano santa per il neopatentato che può beneficare dei vantaggi di un ottimo attestato di rischio, tuttavia se non si hanno le condizioni per ottenere questo risparmio è possibile percorrere altre strade.

Si può, ad esempio, ricorrere alle assicurazioni online. Una delle assicurazioni online più scelte è Allianz Direct, azienda leader nel campo delle assicurazioni online, che mette a disposizione, con pochi click, un preventivo trasparente e di sicuro interesse economico. La qualità dell’offerta di Allianz Direct si accompagna con un’assistenza sinistri puntuale e disponibile H24 in tutti i giorni dell’anno.

Le opportunità per risparmiare non si fermano qui. A volte si ricorre al frazionamento del premio assicurativo da corrispondere pensando al vantaggio di pagare poco per volta. In realtà pagando il costo della polizza in un’unica soluzione si può arrivare a risparmiare fino al 7% sull’importo totale. Valutare attentamente i servizi accessori attivando solo quelli di cui ci si potrebbe avvalere, è senz’altro un ulteriore sistema per risparmiare sull’assicurazione auto. Allo stesso modo si possono prendere in considerazione le franchigie, tenerle più alte contribuisce a ridurre il costo dell’assicurazione auto. In definitiva ci sono tanti modi per risparmiare sull’assicurazione auto, fermo restando che un regime di guida del mezzo, improntato alla prudenza e alla responsabilità è il miglior viatico contro il rischio divedere aumentare il proprio premio assicurativo.

