Pass esplosivi di Red Dead Online pensati per i banditi

. Il Club del grilletto facile è una serie di quattro esplosivi Pass in più edizioni, parte del nuovo aggiornamento Blood Money per Red Dead Online. I contenuti del Club e i Pass sono stati concepiti con un occhio di riguardo per i membri del sottobosco criminale. Iscrivendoti al Club del grilletto facile potrai accedere a ricompense, bonus e articoli esclusivi per aumentare le tue possibilità di sopravvivenza ai confini della legalità, a partire dall’abito del famigerato capo di una banda.

Ecco alcuni dei vantaggi di cui potrai godere con il Club del grilletto facile:

Abito di Dutch

Variante Whitchurch per il revolver Cattleman

Camicia Rushword

Cappello Fircroft

Fino a 25 Lingotti d’Oro e altro

Con ogni Pass del Club del grilletto facile, avrai accesso a 25 nuovi ranghi di ricompense per 25 Lingotti d’Oro. Riottieni 25 Lingotti d’Oro completando tutti e 25 i ranghi. Acquista tutte e quattro le edizioni del Club del grilletto facile per ricevere una ricompensa che ti permetterà di avere il Pass di Halloween 2 gratuitamente. Riceverai vantaggi e ricompense aggiuntive per ogni Pass aquistato.

No. 1 – dal 13 luglio al 9 agosto

Dutch’s Redcliff Outfit

Rushword Shirt

Whitchurch Cattleman Revolver Variant



No. 2 – dal 10 agosto al 6 settembre

Rowberrow Outfit

Haverhill Hat

Cartridge Wraps



No. 3 – dal 7 settembre al 4 ottobre

Beadnell Sight

Bagshot Knife

Layham Jacket

Galleywood Wraps



No. 4 – dal 5 al 27 ottobre

Ibarra Mauser Pistol Variant

Huntingdock Coat

Forester Poncho

Dunster Outfit

