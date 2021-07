Italia in finale Euro2020 : Piazza del Popolo tinta di azzurro

"I meriti sono dei ragazzi perché hanno creduto in questo fin da tre anni fa. Ma ancora non è finita: ora dobbiamo recuperare le forze per la". Così il ct Roberto Mancini subito dopo la partita. "Questi sono i rigori -aggiunge-. E' stata una partita durissima. Sapevamo che la Spagna ci avrebbe messo in difficoltà e che ci sarebbe stato da soffrire. Loro ci hanno messo in difficoltà all'inizio, ma poi abbiamo trovato le coordinate giuste contro grandi palleggiatori come gli spagnoli".

E' festa azzurra, a Roma, per la vittoria dell'Italia in semifinale contro la Spagna ai rigori. Piazza del Popolo, dove è stata allestita la fan zone di Euro2020 per consentire ai tifosi di vedere i match degli Europei sui maxi schermi, si è tinta di azzurro. Tricolori, bandiere, magliette e cori per la vittoria della Nazionale di Mancini sulla Spagna. I tifosi si sono riversati per le strade del centro della Capitale: via del Corso, Piazza Venezia, Colosseo, Circo Massimo, Lungotevere: clacson e caroselli fino a notte fonda.

