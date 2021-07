Violenze carcere S.Maria Capua Vetere, Ministra Cartabia : Approfondire

"Mi chiedo come sia possibile che siano accaduti fatti così gravi.Seguo con attenzione le vicende che meritano un approfondimento". Così ladella Giustiziatorna sulleneldi. Rinnova al tempo stesso "vicinanza al personale delle carceri per il loro lavoro tanto prezioso, quanto difficile".interviene anche sulla riforma della giustizia: "Sono disposta a cambiare tutto e cercare di avere maggiori fondi, ma non possiamo difendere lo status quo".

Altre News per: violenzecarceremariacapuavetereministracartabia