Al Bano Carrisi : l'ultimo doloroso stop a Budapest

Si ferma Al Bano Carrisi, uno dei cantanti italiani più amati al mondo. Causa il Covid, il cantante, però, ha rilasciato una dichiarazione all'Adnkronos spiegando che il suo concerto a Budapest - attesissimo - è stato rinviato a causa del Coronavirus. Inoltre, lo stop per i concerti in Russia avviene anche per il numero di casi di Covid e di persone che rifiutano il vaccino.

Carrisi chiede loro di vaccinarsi per uscire al più presto dalla pandemia. Anche Vladimir Putin, Orban e Alyev avrebbero dovuto partecipare al loro concerto in Ungheria, ai Mondiali di Judo. Insomma, sembra che la tappa "Live", che manca a tutti i cantanti, sia ancora abbastanza lontana.

Intanto Al Bano si gode le coccole di Loredana Lecciso e dei suoi figli. Un momento d'oro dal punto di vista sentimentale per il cantante. "Vorrei vivere altri 50 anni così con lei", ha dichiarato qualche settimana fa, smentendo a Libero la fake news che era circolata sulla rottura con la Lecciso. "Tutto falso. Siamo felici e io sto bene con lei."

Anche per sua figlia Jasmine Carrisi, la figlia maggiore di Al Bano e Loredana, tutto sta andando bene. Il suo singolo Dinamite continua a piacere al pubblico: è l'ennesimo successo per lei, che tornerà su Rai 1 la prossima stagione su The Voice Senior. Il programma condotto da Antonella Clerici, molto forte lo scorso anno, ha promosso l'intera squadra: Al Bano e Jasmine, Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè.

