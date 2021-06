GTA Online - 7 nuove arene e ricompense triple per Scia mortale

In più, bonus e ricompense per Vita da super yacht, Entourage, missioni di vendita di Contrabbandieri e altro

Alcuni punti di vista sul futuro sono più luminosi, ricchi di luci al neon e di esplosivi di altri.Scia mortale ne è un ottimo esempio ed è completa di tute e caschi in perfetto abbinamento con il suo stile. Questa settimana abbiamo sette nuove arene per questa innovativa modalità, sparse nei luoghi più iconici della città: frutteranno GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.

Accedi direttamente a Scia mortale dal menu di avvio o entra nell’arena che preferisci navigando all’interno del menu Attività. In più, gioca un round di Scia mortale e acquista la Shotaro prima del 30 giugno per ricevere un rimborso da 750.000 GTA$ (disponibile entro 72 ore dall’accesso dopo il 30 giugno).

GTA$ e RP tripli in Vita da super yacht

C’è chi sostiene che la vita diventi molto più rilassante se si possiede uno yacht. Non è affatto vero. Vuoi sapere perché? Le missioni diVita da super yacht ti fanno vivere in prima persona le carneficine e il caos causati da uno stile di vita così lussuoso. Questa settimana, contatta il capitano Darcy con il tuo iFruit e completa una delle sei missioni per ricevere guadagni tripli.

GTA$ e RP doppi in Entourage

Il segreto per avere successo inEntourage sta nel suo stesso nome: lo spirito di squadra è fondamentale! Da un lato abbiamo uno squadrone di guardie del corpo armate fino ai denti che lavorano insieme per scortare un importante bersaglio fino a un punto di estrazione; dall’altro c’è una squadra di assassini a caccia di compensi. La comunicazione è fondamentale. Che tu vinca o che tu perda, se deciderai di metterti alla prova riceverai GTA$ e RP doppi per i prossimi sette giorni.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita di carichi aerei

Se gli scaffali del tuo hangar sono strapieni, ti conviene liberarti di alcuni dei tuoi preziosi articoli di contrabbando. I boss e i CEO possono avviare le missioni di vendita di carichi aerei dal computer dell’hangar, consegnare carichi per tutta Los Santos e ricevere compensi doppi.

Gioca per sbloccare la maglietta Buckingham

Questa settimana, tutti i giocatori che accederanno a GTA Online riceveranno gratis la maglietta Buckingham. Non c’è modo migliore per dire ai tuoi amici e familiari che adori i jet privati e i contratti militari.

Primo premio della settimana: Enus Windsor Drop

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d’abbigliamento, snack e premi misteriosi di ogni tipo. Il primo premio della settimana è la Enus Windsor Drop, una lussuosa decappottabile pensata per far volare via la tua parrucca.

SCONTI

Passa dal bar del Casinò Diamond per concederti uno shottino e scendi al The Music Locker per mischiare il tuo sudore a quello degli altri festaioli sulla pista. Questa settimana in entrambi i locali vige l’open bar, quindi la tua sete di alcool sarà quasi priva di conseguenze.

Ti capita spesso di fissare con desiderio le onde e di avere una gran voglia di orizzonti sconfinati e della libertà estrema che ti garantisce il mare aperto? Per tua fortuna, i Galaxy Super Yacht e relative migliorie e modifiche sono scontati del 50% questa settimana. Se vuoi spiccare il volo, anche gli hangar sono a metà prezzo.

Chi vuole combattere in Scia mortale potrà approfittare del 40% di sconto sul costo della Shotaro e dell’80% su tutti i completi dedicati a Scia mortale. In fondo è vero che l’abito fa il monaco...

