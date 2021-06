La Warzone European Summer Series inizia oggi

Warzone European Summer Series con diversi streamer da ben 12 paesi europei riuniti in un’unica grande competizione inizia oggi

Questa estate è tutta da giocare: sono in arrivo la Warzone European Summer Series, un torneo che promette alcuni dei più grandi incontri internazionali, in diretta da Verdansk.



I più grandi streamer europei si sfideranno per determinare qual è la nazione con i migliori giocatori diCall of Duty®: Warzone™. Una battaglia tra 12 nazioni europee con in palio un montepremi da 60.000€ nella prossimaWarzone European Summer Series.

Le fasi a gironi del torneo si svolgeranno dal24 al 30 giugno, con tre gironi composti da quattro squadre ciascuno. I paesi migliori di ogni girone (determinati in base al numero di punti e uccisioni) si qualificheranno automaticamente per le semifinali a eliminazione diretta. A raggiungerli sarà la migliore seconda tra tutti i gironi, mentre il 1° luglio queste quattro squadre si affronteranno negli scontri decisivi per incoronare il nuovo campione dellaWarzone European Summer Series.

Ogni duo in gara sarà capitanato da uno streamer popolare che rappresenterà il proprio paese, in coppia con un compagno di squadra con cui dovrà collaborare per portare a casa il titolo.

A commentare il torneo sarà un’altra coppia molto conosciuta dai fan di Call of Duty, formata daAlan Brice eChris Tunn, , mentre gli influencerElze the Witch eBig Zuu avvicineranno i fan alla competizione con degli interessanti pre-partita da seguire assolutamente.

La competizione verrà trasmessa sulcanale Twitch ufficiale di Call of Duty, dove gli spettatori potranno sintonizzarsi per seguire e supportare i propri giocatori preferiti. Le fasi a gironi si svolgeranno il 24, 25 e 30 giugno mentre la fase finale il 1° luglio, a partire ogni giorno dalle ore 18.

I giocatori che partecipano al torneo saranno anche in streaming sui loro canali durante la serie.

Gruppo 1 – 24 giugno Gruppo 2 – 25 giugno Gruppo 3 – 30 giugno Turchia (Forpantheon/Encorest) Paesi Bassi (Donkaaklijn/furyroberrt) Spagna (FlexZ COD/xaxE) Italia (Moonryde/ItsLomba) Austria (Veylaney/Riirex) Svezia (Orb/Metalizza) Belgio (Phyzikk/Thomacky) Inghilterra (Tommey/FifaKill) Francia (Norby/Chowh1) Russia (Recrent/Ubica) Scozia (Emz/Orionv7) Germania (Kayzahr/SplashedCOD)

Il montepremi da 60.000€ verrà diviso in base al posizionamento in gara tra tutte le squadre partecipanti. Il duo vincitore del torneo porterà a casa 15.000€ insieme al titolo di campione della Warzone European Summer Series.

