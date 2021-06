Nicola Tanturli è vivo, Alberto Matano: Ho pianto, Giuseppe Di Tommaso stava simulando un percorso

Alberto Matano, conduttore televisivo di La vita in diretta, racconta a Fanpage l'emozione di quando Giuseppe Di Tommaso, suo inviato, lo chiama per comunicargli il ritrovamento del piccolo Nicola Tanturli : “Era lì perché stava cercando di immaginare un ipotetico percorso, di simulare lo spostamento possibile di un bambino così piccolo da un casolare così diroccato. È stata una meravigliosa coincidenza, la vita che ti apre al miracolo senza preavviso.”

“Giuseppe aveva il telefono che non prendeva, quindi è tornato di corsa su per cercare soccorsi e rivolgersi ai carabinieri che erano ancora impegnati nelle ricerche. Insieme, sono tornati giù e uno dei carabinieri si è calato nella scarpata tra i rovi, dove ha trovato il piccolo Nicola che voleva la sua mamma.”

“Dipende tutto dal come lo fai, non dovremmo mai cadere vittime di pericolose generalizzazioni. È un approccio personale del giornalista che affronta i fatti più cruenti e la cronaca nera. Noi a La vita in diretta cerchiamo di farlo con onestà e il più possibile ancorati alla realtà. Anche per il caso di Denise Pipitone, alcune piste non le ho mai cavalcate, perché le segnalazioni sono fondamentali ma se l'età di una ragazza non coincide è inutile alimentare false speranze. Anche perché ho troppo a cuore il patto di fiducia con i telespettatori, non sono per la spettacolarizzazione del dolore.”

