Alex Kidd in Miracle World DX Disponibile ora

L'iconico Alex Kidd è tornato! Torna subito in Miracle World e vivilo come non l'hai mai visto prima.





Alex Kidd in Miracle World DX è disponibile oggi in digitale su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One-X/S con uno sconto di lancio del 10%. Le versioni fisiche standard e da collezione sono disponibili anche dal tuo rivenditore locale o direttamente dal negozio Signature Edition

Completo di nuova grafica HD, miglioramenti del gameplay e animazioni, riscopri tutti i livelli del gioco originale, oltre a nuovissimi livelli che espandono la tradizione e la storia dietro Alex Kidd. Distruggi il malvagio Janken il Grande e salva il popolo di Radaxian una volta per tutte! Il mondo ha bisogno di un eroe: cosa stai aspettando? Preparati per un'azione senza sosta nella modalità Boss Rush! Affronta i leggendari Gooseka, Chokkina, Parplin e Janken il Grande, in una lotta contro un boss senza sosta!

Torna subito alla nostalgia a 8 bit con la modalità retrò. In qualsiasi momento durante il gioco, passa dalla grafica migliorata alla ricreazione dello stile artistico originale!

Dai un'occhiata alla spedizione della Signature Edition

Copia di Alex Kidd in Miracle World DX (incluso manuale e portachiavi).

Un certificato numerato con le firme dello sviluppatore.

Tre esclusive spille smaltate Alex Kidd con il nostro eroe.

Un gioco di carte Jankenpon (sasso/carta/forbici) con personaggi di Miracle World.

Libro d'arte originale che descrive in dettaglio l'arte dietro Alex Kidd in Miracle World DX.

Il medaglione di Alex Kidd e una borsa di feltro per soldi.

La colonna sonora originale di Alex Kidd in Miracle World DX su CD.

Scatola da collezione con opere d'arte alternative.

