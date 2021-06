Y62 di Wiko arriva con un prezzo speciale per il weekend

Perché non semplificarsi la vita?

Il nuovo Y62 di Wiko, dotato di Modalità Semplice, arriva sull’e-store italiano con un prezzo speciale per il weekend

Esistono modi diversi di utilizzare uno smartphone, così come esistono utenti diversi con esigenze diverse.Y62 di Wiko nasce per soddisfare le richieste essenziali dei consumatori di oggi, con un’attenzione particolare ai giovanissimi e agli over 60. Necessità che Wiko ha voluto analizzare ed evidenziare anche tramite un sondaggio che ha coinvolto la sua Instagram community.

La domanda principale era: cosa ci si aspetta da un telefono sotto i 100€? Stando ai risultati della survey, requisito fondamentale è avere un’autonomia di almeno 24 ore con una sola ricarica (92% dei rispondenti). Y62 di Wiko risponde a questa esigenza con unabatteria da 3000 mAh che garantisce fino a 1,5 giorni di autonomia e il supporto della tecnologia AI Power per il risparmio energetico che gestisce il comportamento delle app di terze parti e il consumo di energia, prolungando ulteriormente l’autonomia del device.

Imprescindibile poi un ampio schermo - come, ad esempio, il displayda 6.1” in formato 19:9 widescreen con risoluzione HD+ dell’Y62 - per visualizzare al meglio i contenuti multimediali, le chat, come le videochiamate con i familiari. Lo sostiene l’86% del campione interpellato.

Non meno importante, anche per prodotti entry level,l’attenzione al design (80%) perché, com’è risaputo, lo smartphone è il personal device per eccellenza, in grado di raccontare le preferenze degli utenti in termini di colore, finish e texture.

Un’ulteriore comodità che Y62 presenta è laModalità Semplice o Simple Mode. Recuperando i risultati del sondaggio condotto da Wiko, l’utenza senior sembra apprezzare significativamente questa feature (65%). Perché maggiore è la facilità di utilizzo, maggiori di conseguenza sono l’autonomia e capacità di utilizzare il device senza ricorrere ad “aiuti” esterni.

La Modalità Semplice consente unutilizzo semplificato del device. Con la Modalità Semplice i caratteri sono più grandi e ben visibili e non bisogna scorrere tra le varie schermate per rintracciare le app di cui si necessita: le applicazioni principali, le impostazioni selezionate, meteo, data, ora e i contatti preferiti sono visualizzati in un’unica schermata. Anche Google è sempre a portata di clic grazie al pulsante Google Assistant.

Per celebrare l’arrivo di Y62 sull’e-store italiano di Wiko, il prodotto sarà disponibile dal 18 giugno al 20 giugno alprezzo promozionale suggerito di 79,99€ anziché 89,99€. Inclusi nella confezione lacover trasparente e flessibile e un film protettivo per lo schermo per proteggere il display da urti e graffi senza compromettere la sensibilità del touchscreen.

Per scoprire tutti i dettagli della nuova flash promo di Wiko dedicata a Y62, è possibile entrare nell’e-store italiano del brand alla pagina https://it.wikomobile.com/ shop/smartphone-y62

