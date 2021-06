Abbronzatura perfetta: 5 trucchi per mantenerla più a lungo

L’estate è ormai alle porte ed è finalmente arrivato il momento di trascorrere qualche ora, o perché no, un’intera giornata al mare. C’è chi preferisce passare tutto il tempo in acqua e chi invece ama rilassarsi sotto l’ombrellone, magari disteso su un comodo lettino. In entrambi i casi, la pelle viene esposta al sole ed è quindi fondamentale proteggerla con i prodotti giusti.

Sì perché, oltre ad evitare scottature e danni a causa dei raggi UV, una efficace protezione ci consente anche di ottenere un’abbronzatura migliore e più duratura. A differenza di quello che molti pensano, infatti, il segreto della tintarella perfetta sta proprio nell’uso costante e adeguato di creme e lozioni solari, che siano innanzitutto adeguate al proprio fototipo.

Non solo, esistono in realtà una serie di trucchi che ci permettono di ottenere un’abbronzatura dorata, ma soprattutto in grado di durare più a lungo. Eccone alcuni!

Abbronzatura perfetta: ecco come fare

Preparare la pelle all’esposizione

Prima ancora di esporsi al sole e utilizzare i prodotti più adatti, bisognerebbe preparare la pelle nel modo giusto. Questo significa dedicare un po’ di tempo all’esfoliazione, operazione che consente di eliminare tutte le cellule morte. Si tratta di un trattamento spesso molto sottovalutato, ma che invece ci permette di ottenere un’abbronzatura omogenea e impeccabile. Naturalmente, il consiglio è di effettuarla qualche giorno prima e non proprio a ridosso dell’esposizione. Inoltre, bisognerebbe sempre utilizzare prodotti delicati e non irritanti.

Dieta ricca di vitamine

Non solo, il segreto di una tintarella dorata e duratura sta anche nell’adozione di una dieta ad hoc. Alcuni alimenti, in particolare, sono in grado di favorire l’abbronzatura grazie all’alto contenuto di vitamine. Pesche, albicocche e carote, ad esempio, sono ricche di vitamina A e quindi perfette per stimolare la produzione di melanina. Altrettanto importante è anche il consumo di frutta secca, che essendo ricca di vitamina E, è in grado di proteggere e preservare la salute della pelle.

Esposizione graduale

E non finisce qui. Oltre a preparare la cute all’esposizione e fare il pieno di vitamine, bisogna anche ricordare di prendere il sole in maniera graduale. Gli amanti della tintarella, infatti, sono spesso molto impazienti e, per questo, tendono a esporsi per molto tempo, preferendo inoltre gli orari più caldi. In realtà, si tratta di un’abitudine completamente errata e che rischia di favorire solo scottature ed eritemi.

Al contrario, per avere un’abbronzatura perfetta ed omogenea, soprattutto all’inizio è fondamentale esporsi in maniera graduale. Il consiglio è di farlo per un tempo massimo di 45 minuti, in quanto oltre questo limite non viene prodotta melanina. Non solo, bisognerebbe preferire gli orari meno caldi, in cui i raggi del sole sono meno intensi e pericolosi.

Creme solari

L’uso di creme e lozioni protettive è abbastanza scontato. Ciò che invece non lo è riguarda la scelta del prodotto giusto. Per assicurarsi un’abbronzatura impeccabile, bisognerebbe infatti utilizzare creme adatte al proprio fototipo, senza aver paura di acquistare lozioni con protezioni molto alte. In questo caso la tintarella arriverà più tardi, ma sarà più omogenea e duratura.

Lozione doposole

Infine, fra i vari trucchi per mantenere più a lungo l’abbronzatura c’è sicuramente quello di utilizzare creme e lozioni doposole. Questi prodotti consentono infatti di reidratare l’epidermide, così da rinfrescare la pelle e renderla più morbida. A questo proposito, molte aziende come Eco Bio Boutique mettono a disposizione diversi prodotti e creme per un’abbronzatura perfetta a base di ingredienti naturali, in grado di proteggere la pelle e assicurare un’abbronzatura omogenea e duratura.

La crema doposole andrebbe stesa subito dopo la doccia, su una pelle perfettamente pulita, in modo tale da essere assorbita più facilmente.

