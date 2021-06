Amazon Prime Day: scopri Xiaomi

Poteva mancare Xiaomi alla maratona Amazon Prime Day ? Certo che no! Nelle giornate dedicate ai prodotti Prime di Amazon, sarà infatti possibile acquistare tanti prodotti Xiaomi. Amazon è un partner commerciale storico per il brand che ha sempre guardato con una certa attenzione al mondo dell’e-commerce e del digitale.

“Xiaomi è nata come internet company e l’e-commerce è sempre stato un canale importante della strategia del brand. Vogliamo dimostrare ai nostri utenti che possiamo fare sempre meglio, per ripagarli della fiducia che ripongono nel nostro brand mettendo a disposizione un numero sempre maggiore di prodotti" -

. "Amazon Prime Day, come ogni anno, è un'occasione unica per i Mi Fan e per gli appassionati di tecnologia per scoprire tutti i prodotti Xiaomi in vendita su Amazon”