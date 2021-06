EA annuncia Lost in Random

Electronic Arts e Zoink, il pluripremiato studio svedese di videogiochi, ti danno il benvenuto nel mondo di Alea con un nuovissimo story trailer del loro prossimo titolo di azione e avventura d’impronta gotico-fiabesca - nonché selezione ufficiale di Tribeca Games - Lost in Random.





Ambientato in un mondo macabro, bello e di grande impatto visivo, Lost in Random introduce Even, una ragazza squattrinata e sfortunata, alle prese con un'oscura ricerca per salvare la sua amata sorella, Odd. Accompagnata da Dicey, un piccolo e strano dado vivente, dovrà abbracciare il caos mentre combatte per il successo nel Regno di Alea, governato da una regina malvagia. Lost in Random, una storia antica dal messaggio moderno - che racconta il fantastico viaggio di Even e Dicey - è scritto da Ryan North, autore di Adventure Time (che ha vinto l'Eisner Award) e di The Unbeatable Squirrel Girl della Marvel Comics.









Il lancio di Lost in Random è previsto quest'anno su PlayStation 4, Xbox One, Switch PC su Origin e Steam e PlayStation 5 e Xbox Series X|S.