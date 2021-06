NINTENDO E3 2021: tutti i giochi annunciati

Nel corso di unNintendo Direct di circa 40 minuti, mandato in onda in occasione dell’E3 2021,Nintendo ha svelato un’ampia gamma di giochi per NintendoSwitch, moltidei quali saranno disponibili già quest’anno. Il Nintendo Direct | E3 2021 integraleè disponibile sul sito diNintendo of Europe dedicato all'E3 2021.

Le novitàannunciate hanno incluso: Metroid Dread, il primo titolo in 2D della serie Metroidin 19 anni; Mario Party Superstars, un nuovo gioco della serie MarioParty con tabelloni classici dell’era del Nintendo 64 e una collezione diminigiochi tratti da tutta la serie; Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, che include i primi due AdvanceWars ricostruiti dalle fondamenta; WarioWare: Get It Together!, il nuovo capitolo della frenetica edesilarante serie WarioWare; e Game& Watch: The Legend of Zelda, una console Game & Watch che permette di giocare a tredei primi capitoli della serie The Legend of Zelda.

Inoltre, nel corsodella presentazione è stato svelato che Kazuya Mishima, della serie TEKKEN,sarà il prossimo personaggio scaricabile per il Fighters Pass Vol. 2* di SuperSmash Bros. Ultimate. Nonè mancato un nuovo teaser dedicato al seguito di TheLegend of Zelda: Breath of the Wild, che ha mostrato in anteprima il gameplay del gioco e unnuovo mondo ambientato nelle nuvole al di sopra del regno di Hyrule.

Grande spazio èstato riservato anche a un’ampia gamma di entusiasmanti titoli di terze parti,come Mario + Rabbids Sparks of Hope di Ubisoft, il seguito dell’apprezzatissimoMario + Rabbids Kingdom Battle; Shin Megami Tensei V di Atlus, il nuovo capitolo dell’acclamataserie di giochi di ruolo Shin Megami Tensei sviluppata da Atlus epubblicata da Nintendo in Europa; e tre capitoli della serie Life is Strangedi SQUARE ENIX, incluso il più recente, Life isStrange: True Colors.

Di seguito sono riportati tutti gliannunci principali:

· Metroid Dread: il primo Metroid in 2D conuna nuova storia da 19 anni arriverà quest’anno su Nintendo Switch. Metroid Dread è un seguito diretto di MetroidFusion, uscito nel 2002, e conclude la sagain cinque parti dedicata al misterioso destino interconnesso della cacciatricedi taglie Samus e dei Metroid, che ha avuto inizio con il primo Metroid perNES. In questo gioco, Samus atterra da sola su un misterioso pianeta alieno eviene braccata da una pericolosa nuova minaccia meccanica, i robot E.M.M.I. Manmano che sbloccano nuove abilità, i giocatori potranno tornare nelle aree chehanno già visitato e scoprire nuovi luoghi e potenziamenti nascosti, inclassico stile Metroid. Metroid Dread arriverà su Nintendo Switch l’8ottobre. Il gioco è già preordinabile nel Nintendo eShop. Al lancio saràdisponibile anche un’edizione speciale di MetroidDread che include il gioco su scheda, unacustodia SteelBook, un artbook di 190 pagine della serie Metroid 2D e cinque cartecon le illustrazioni delle copertine dei cinque giochi della saga. Sempre allancio sarà inoltre possibile trovare un set composto da due statuette amiibo:Samus con la sua tuta di Metroid Dread e l’E.M.M.I.

· Il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild: un nuovo teaser ha mostrato ilgameplay di questo nuovo titolo per Nintendo Switch, oltre al vasto mondo soprail regno di Hyrule. L’uscita del seguito di TheLegend of Zelda: Breath of the Wild è prevista per il 2022. Maggiori informazioni sarannocomunicate in futuro..

· Kazuya Mishima si unisce alla lotta!: Kazuya Mishima della celebre serie di picchiaduro TEKKENsi unirà a Super Smash Bros. Ultimate come personaggio scaricabile delFighters Pass Vol. 2*, che include anche Min Min di ARMS, Steve & Alex di Minecraft, Sephiroth di FINALFANTASY VII e Pyra/Mythra di Xenoblade Chronicles 2, oltre a un ultimo personaggionon ancora annunciato. Maggiori informazioni su Kazuya, inclusa la data diuscita, saranno fornite da Masahiro Sakurai in un video che andrà in onda il 28giugno.

· WarioWare: Get It Together!: in WarioWare: Get It Together!dovrai affrontare un’ampia gamma di minigiochi nei panni di Wario e dei suoiamici. Ogni personaggio ha un’abilità distinta, che permette di approcciare iminigiochi in modo unico. Per la prima volta nella storia della serie, duegiocatori possono giocare insieme condividendo i controller Joy-Con oppure, sepossiedono una seconda console e una copia del gioco aggiuntiva, in modalitàwireless locale. Il bizzarro ed esilarante WarioWare: Get It Together! arriverà su Nintendo Switch il10 settembre. I preordini si aprono oggi nel Nintendo eShop.

· Mario + Rabbids Sparks of Hope: Mario ei suoi amici fanno ancora una volta squadra con i Rabbids per riportarel’ordine nella galassia! Esplora pianeti pieni di stravaganti abitanti e segretiancora più strambi mentre cerchi di impedire che una misteriosa minaccia gettil’universo nel caos. Mario+ Rabbids Sparks of Hope arriverà su Nintendo Switch nel2022. Inoltre, fino al 27 giugno, nel Nintendo eShop saràpossibile acquistare l’originale Mario + Rabbids Kingdom Battle a unprezzo scontato del 75%.

· Shin Megami Tensei V: nell’ultimocapitolo dell’apprezzata serie di giochi di ruolo Shin Megami Tensei impersonerai uno studente delle superiori chedeve sfruttare i suoi nuovi poteri per combattere in una distesa infestata dademoni utilizzando un sistema basato sugli ordini. Anche se i demoni sonoavversari temibili, alcuni di essi potrebbero rivelarsi validi alleati se lirecluti tramite delle negoziazioni. Quale destino ti aspetta? Scoprilo dal 12novembre, quando Shin Megami TenseiV, pubblicato da Nintendoin Europa, farà il suo arrivo in esclusiva su Nintendo Switch.

· Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: guidaun esercito in combattimenti strategici a turni nei panni di un consiglieretattico dell’esercito di Orange Star. Muovi unità di terra, mare e ariaattraverso il campo di battaglia e scatena le potenti abilità degli ufficialicomandanti per ribaltare le sorti di un combattimento. Elimina le unità nemichee cattura basi e città per assicurarti la vittoria e mantenere la pace. Tienid’occhio il terreno e le condizioni climatiche mentre conduci le tue unitànelle due campagne che coprono gli eventi di Advance Wars e AdvanceWars 2: Black Hole Rising.Advance Wars 1+2: Re-Boot Campmarcerà su Nintendo Switch il 3 dicembre. I preordini si aprono oggi nelNintendo eShop.

· Game & Watch: The Legendof Zelda: questa console Game & Watch include tregiochi classici della serie The Legendof Zelda: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link e TheLegend of Zelda: Link’s Awakening. Sono inoltre presentianche una versione speciale di Vermin per Game & Watch conLink come protagonista giocabile, un orologio digitale giocabile ispirato a The Legend of Zelda e un timerinterattivo ispirato a Zelda II:The Adventure of Link. Game & Watch: The Legend of Zelda saràdisponibile dal 12 novembre.

· Mario Party Superstars: scopriuna collezione stellare di tabelloni e minigiochi di Mario Party! MarioParty Superstars include cinque tabelloni classici dell’era delNintendo 64 e una collezione di 100 minigiochi tratti da tutta la serie. Inoltre, tutte le modalità sonocompatibili con il gioco online!** Mario Party Superstars arriveràsu Nintendo Switch il 29 ottobre. I preordini si aprono oggi nel Nintendo eShop.

· MONSTER HUNTER STORIES 2:Wings of Ruin: preparati per lacavalcata della vita al fianco dei tuoi Monstie nell’avventura RPG MONSTER HUNTER STORIES 2: Wings of Ruin.Esplora tante splendide ambientazioni, raccogli materiali e crea strumenti daportare con te nel tuo viaggio mentre affronti i nemici in combattimenti aturni. Hai bisogno di una mano? Fai squadra con gli amici e tuffati in missionie battaglie in cooperativa. La demo gratuita, in arrivo il 25 giugno, tipermetterà di trasferire i tuoi progressi nel gioco completo, disponibile dal 9luglio.

· Life is Strange: True Colors: Life is Strange: True Colorsnarra la storia di Alex, una giovane donna in grado di assorbire e manipolarele emozioni degli altri. Scopri una storia avvincente ricca di difficili sceltemorali quando il gioco farà il suo arrivo su Nintendo Switch, il 10 settembre.

· Life is Strange Remastered Collection: scopriil premiato Life is Strange,oltre al suo prequel, Life isStrange: Before the Storm, in questa collezione con grafica eanimazioni rimasterizzate. I due giochi, con le loro commoventi storie e i loroindimenticabili personaggi, sono in arrivo quest’anno su Nintendo Switch con Life is Strange Remastered Collection.

· Super Monkey Ball Banana Mania: più di300 livelli e labirinti amorevolmente ricreati, 12 divertenti minigiochi e unsimpaticissimo cast di personaggi fanno il loro ritorno in questa edizionerimasterizzata dei primi tre Super Monkey Ball, giusto in tempo per il 20° anniversario della serie. Super Monkey Ball Banana Mania arriveràsu Nintendo Switch il 5 ottobre.

· Danganronpa S: Ultimate Summer Camp:gli amatissimi personaggi della serie Danganronpa sono pronti per l’estate nel nuovo Danganronpa S: Ultimate SummerCamp. Esplora Jabberwock Island e sviluppa i tuoi personaggi, guadagnasoldi con i combattimenti e potenzia il tuo equipaggiamento, poi sconfiggi iboss e passa all’isola successiva. Il resort tropicale di Danganronpa S: Ultimate Summer Campaprirà i battenti nel corso di quest’anno.

· Danganronpa Decadence: anche treclassici della serie Danganronpa si accingonoa sbarcare su Nintendo Switch. I titoli inclusi in questa collezione fisica sonoDanganronpa: Trigger Happy HavocAnniversary Edition,Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition e Danganronpa V3:Killing Harmony Anniversary Edition, oltre al nuovo Danganronpa S:Ultimate Summer Camp . Tutti i giochi saranno anche acquistabili individualmentenel Nintendo eShop. DanganronpaDecadence arriverà su Nintendo Switch nel corso di quest’anno.

· Pass di espansione di HyruleWarriors: L’era della calamità: acquistandoil Pass di espansione** di HyruleWarriors: L’era della calamità, al prezzo di 19,99 €, i giocatoririceveranno due volumi di contenuti aggiuntivi man mano che verrannorilasciati: il Volume 1: Il battito ancestrale il 18 giugno e il Volume 2: Ilguardiano dei ricordi entro la fine di novembre. “Il battito ancestrale”introduce nuovi tipi di armi, nemici più pericolosi e altri personaggigiocabili, come il Guardiano veterano. “Il guardiano dei ricordi” includerànuove storie per i personaggi, nuovi livelli, nuovi personaggi e nuove abilitàper i personaggi esistenti.

· Mario Golf: Super Rush: Mario Golf:Super Rush arriva il 25giugno. In seguito alla sua uscita saranno pubblicati aggiornamenti gratuitiche includeranno nuovi campi e nuovi personaggi giocabili. Il gioco ègià preordinabile nel Nintendo eShop.

· The Legend of Zelda: SkywardSword HD: il 16 luglio The Legend of Zelda: Skyward Sword HDfarà il suo arrivo su Nintendo Switch, permettendoti di immergerti in questaavventura tra le nuvole con una grafica in alta definizione e nuove opzioni peri comandi. A partire dalla stessa data saranno disponibili anche un nuovoamiibo di Zelda e solcanubi e un set di controller Joy-Con ispirato alla spadasuprema e allo scudo Hylia. Entrambi questi prodotti saranno vendutiseparatamente.

· Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2: dueleggendari giochi di skateboard fanno il loro ritorno completamenterimasterizzati in HD! Esibisciti in acrobazie sulle note di brani che hannodefinito un’epoca nei panni di Tony Hawk e tanti altri celebri skater. Portatutte le modalità originali sempre con te dovunque tu vada e gareggia in localeo online** per sfoggiare la tua bravura contro altri giocatori. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 arriveràsu Nintendo Switch il 25 giugno. I preordini sono ora aperti nel Nintendo eShop.

· Just Dance 2022: scendi in pista con il nuovo Just Dance! Questo capitolo include 40nuovi brani, come “Level Up” di Ciara, “Believer” di Imagine Dragons, “Run the World (Girls)” di Beyoncé e molti altri. Con un abbonamento alservizio in streaming Just Dance Unlimited sarà inoltre possibile ballare sullenote di più di 700 canzoni. Un mese di abbonamento è incluso con l’acquisto delgioco. Just Dance 2022 arriverà su Nintendo Switch il 4 novembre.

· Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version: impersona Star-Lord peruna selvaggia traversata del cosmo in questa versione di Marvel’s Guardiansof the Galaxy. Con gli imprevedibili Guardiani al tuo fianco, fatti stradada una situazione incandescente all’altra insieme a personaggi Marvel originalie classici intrappolati in una lotta per il destino dell’universo. Marvel’sGuardians of the Galaxy: Cloud Version arriverà su Nintendo Switch il 26ottobre.

· Two Point Campus: torna nell’incantevole, esilarante e bizzarro mondo della Contea di Two Point! In questo gestionale adatto atutte le età, potrai sbizzarrirti a costruire e gestire la tua università comepreferisci. A tua disposizione avrai tantissimi strumenti creativi, che tipermetteranno di personalizzare e far progredire il tuo impero dell’istruzione.Two Point Campus arriverà su Nintendo Switch l’anno prossimo.

· Worms Rumble:in questo sparatutto in tempo reale ad arene scenderai in campo contro i tuoiavversari in battaglie multipiattaforma per 32 giocatori**. Scala leclassifiche con le Sfide giornaliere, le Modalità battaglia e gli eventistagionali, combatti su una nuova mappa, Scontro allo spazioporto, e nonperderti il costume Orsetto patchwork, un'esclusiva della versione per NintendoSwitch che sarà disponibile gratuitamente per due settimane dopo l'uscita delgioco. Preordinando da oggi Worms Rumble nel Nintendo eShop è inoltrepossibile ottenere uno sconto del 25% sul prezzo del gioco. Worms Rumblesarà disponibile dal 23 giugno.

· Project Zero: Maiden of Black Water: in questa avventura horror esorcizzerai ifantasmi con la Camera Obscura ed esplorerai le misteriose ambientazionidell’etereo ma letale Mt. Hikami. Impersonando vari protagonisti nel corso deltuo angosciante viaggio potrai scoprire la storia da prospettive diverse.Questa versione include anche nuovi abiti. Project Zero: Maiden of BlackWater arriverà su Nintendo Switch nel corso di quest’anno.

· Cruis’n Blast:il grande successo arcade Cruis’n Blast sfreccia su Nintendo Switch, conquasi 30 incredibili circuiti. Fino a quattro giocatori possono scendere inpista insieme, quindi scegli il tuo bolide preferito e preparati a faremangiare la polvere agli amici. Troverai ben 23 veicoli, da supercar su licenzaa un Monster Truck, un carro armato e persino un unicorno. Cruis’n Blastarriverà su Nintendo Switch questo autunno come esclusiva per console.

· DLC per DOOM Eternal: incenerisci l'inferno nella prima espansione perla storia

di DOOMEternal, The Ancient Gods - Parte 1. Ti aspettano combattimenti ancora più visceralimentre elimini nuove minacce in rovine infestate da demoni e luoghi spazzatidalla pioggia. Questo DLC sarà disponibile su Nintendo Switch già da oggi.

· DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET: rivivi la storia di Goku edegli altri Guerrieri Z in questo RPG d'azione! Ti aspettano ben quattro saghenelle quali dovrai vedertela con celebri nemici. Potrai anche esplorare ilmondo: aiuta gli abitanti, raccogli materiali e allenati per sbloccare nuoveabilità. Sono inclusi anche gli scontri con i boss di “A New Power AwakensParts 1 and 2”. DRAGON BALL Z:KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET arriverà su Nintendo Switch il 24 settembre.

· Strange Brigade: in questa avventura in terza persona dovrai farti strada attraversoorde di mostruose creature mummificate mentre risolvi enigmi in labirintidisseminati di trappole. Gioca in solitaria o fai squadra con altri intrepidiavventurieri in co-op locale, via wireless o online**. Strange Brigade arriveràoggi su Nintendo Switch.

· Astria Ascending: scopri il fantastico mondo di Orcanon! Mentre esplori questo stupendomondo dipinto a mano potrai personalizzare una squadra di semidei e scatenaredevastanti attacchi in avvincenti battaglie a turni. Astria Ascending saràdisponibile su Nintendo Switch dal 30 settembre.

