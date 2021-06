WB Games collabora con Bryson DeChambreau per portare nuovi contenuti in Golf Clash

Il campione in carica degli U.S Open aggiunge Power Play Challenge, pallina e nuovo torneo al celebre gioco mobile

Warner Bros. Games e Playdemic oggi hanno annunciato una collaborazione con il giocatore di golf professionista e vincitore del U.S. Open Championship 2020,Bryson DeChambreau, con dei nuovi contenuti personalizzati per il pluripremiato gioco per dispositivi mobiliGolf Clash.

Disponibile da oggi al 21 giugno, il gioco vi permetterà di personificare il talento con il tee di DeChambreau grazie allaBryson’s Power Play Challenge, una competizione personalizzata in cui bisognerà avvicinarsi il più possibile alla buca e ispirata alla popolare modalitàGolden Shot di Golf Clash. Questa nuova sfida offre agli utenti la possibilità di vincere lapallina di Bryson ufficiale mettendo la pallina in buca al primo colpo in modalità normale o vincendo qualsiasi trofeo in modalità difficile. Con il driver più lungo del PGA Tour, lapallina personalizzata di DeChambreau presenta una combinazione di potenti attributi uniti alla sua forza fisica sul campo da golf. Il suo autografo e il logo della sua silhouette, oltre al suo tipico cappellino, verranno messi in bella mostra. Questo oggetto in-game a tempo limitato sarà acquistabile dal 15 al 18 giugno per poter essere poi usato inGolf Clash senza scadenza.

Dal 17 al 20 giugno, i giocatori potranno sfidarsi per ottenere risultati straordinari nellaBryson DeChambreau 9-Hole Cup, un intenso torneo da tre giorni con due turni di qualificazione, seguiti da una fase finale. Per tutti coloro che desiderano affinare le proprie abilità per farsi trovare pronti, la modalità allenamento per il torneo è disponibile prima, durante e dopo l’evento, da oggi fino al 20 giugno su Golf Clash.





“Sono un grande appassionato di videogiochi, dunque sono felicissimo di avere il mio contenuto su Golf Clash”, ha affermatoBryson DeChambreau, golfista professionista. “Che io stia giocando a casa oppure in viaggio, Golf Clash riesce a far emergere il mio scienziato interiore, apprezzo in particolare come riesca a farti elaborare così tante strategie per utilizzare le molte palline e le diverse mazze. Attendo con impazienza di vedere i miei tifosi provare la mia Power Play Challenge sul campo da gioco virtuale questa settimana!”.

"Siamo entusiasti di portarvi il campione di golf Bryson DeChambreau come nostro ultimo ambasciatore di Golf Clash e di condividere con la nostra community il suo contenuto personalizzato", ha dettoPaul Gouge, CEO di Playdemic. “La nuova pallina di Bryson, la Power Play Challenge e la personalizzata 9-Hole Cup contiene lo stile unico di Bryson e la sua levatura sul campo, offrendo così nuovi modi per divertirsi a Golf Clash”.

DeChambreau ha vinto 8 tornei del PGA Tour, tra cui un major agli U.S. Open nel 2020. Al momento è il numero 5 della classifica mondiale e numero 1 per distanza raggiunta con il drive nel PGA Tour. La collaborazione con DeChambreau segue quelle recenti di Golf Clash con il golfista professionistaBubba Watson e conRyder Cup,Open Championship,NASCAR eUFC.

Negli Stati Uniti e nel Regno UnitoGolf Clash è il gioco sportivo per dispositivi mobili con il maggior successo, e ha totalizzato più di 90 milioni di download in tutto il mondo fino a oggi.Dalla sua uscita, ha ricevuto diversi premi del settore, tra cuiBAFTA Games Mobile Game of the Year (2018),Mobile Games Awards Game of the Year (2018),PocketGamer.biz Game of the Year (2017) eThe Independent Game Developers' Association (TIGA) Awards Game of the Year (2017).

Golf Clash è disponibile gratuitamente per il download su tutti i dispositiviiOS eAndroid ed è il miglior modo per sfidare amici e parenti, in qualsiasi momento e ovunque. Per saperne di più, visitaPlaydemic.com o unisciti alla conversazione della community suGolf Clash su Twitter (GolfClashGame), Facebook (GolfClashPlaydemic), Instagram (GolfClashGame) e YouTube (Golf Clash).

