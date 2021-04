WB Games e Bubba Watson collaborano ancora per Golf Clash

WARNER BROS. GAMES E PLAYDEMIC AMPLIANO

LA COLLABORAZIONE CON IL GOLFISTA PROFESSIONISTA

BUBBA WATSON CON NUOVI CONTENUTI SUGOLF CLASH

Warner Bros. Games e Playdemic annunciano la rinnovata collaborazione con il giocatore di golf professionista e due volte vincitore del Masters Tournament,Bubba Watson, con nuovi contenuti personalizzati per il pluripremiato gioco per dispositivi mobiliGolf Clash. Dall'8 al 10 aprile gli utenti potranno sfidarsi a colpi di buche nellaBubba’s 9-Hole Cup, un torneo da tre turni che si disputerà nel pittoresco campo da golf virtuale di Souther Pines. Disponibile da oggi (7 aprile), così come la modalità allenamento, aperta a tutti i partecipanti che desiderano perfezionare ancora i propri colpi prima dell’inizio della Bubba’s 9-Hole Cup, in programma per giovedì 8 aprile.

Watson, inoltre, offre al pluripremiato giocoGolf Clash una serie di accessori personalizzati, dando la possibilità ai giocatori di dare un tocco di stile in più alle loro migliori azioni sul campo digitale. Dall'8 al 10 aprile, i fan potranno ricevere la nuova versione della Bubba Ball ufficiale, caratterizzata da un colore rosa elegante, e una gamma di potenti abilità che rispecchiano il valore di Watson anche fuori dal tee. Dall'8 all'11 aprile i giocatori potranno anche ottenereBubba Tee, Bubba Hole Explosion e l’icona animata Bubba Emote (che recita “UR Welcome!”) e ilmessaggio in chat di Bubba (“High Bomb!”). Inoltre, l’evento in-gameBubba’s One Shot Challenge che premia chi si avvicina di più alla buca e che si ispira alla popolare funzionalitàGolden Shot è di nuovo disponibile e lo sarà fino all’11 aprile, offrendo così ai partecipanti la possibilità di vincere la nuovaBubba Ball facendo un “hole-in-one”.

“Che bello essere di nuovo parte di Golf Clash! Sono entusiasta di avere il mio torneo personale, oltre ai nuovissimi Bubba Ball, Bubba Tee e molto altro ancora!”, ha commentato Bubba Watson, golfista professionista. “Il team di Golf Clash è stato un ottimo partner con cui lavorare per trovare idee divertenti e innovative, e penso che i fan lo apprezzeranno molto.”

“È un vero piacere poter continuare la nostra collaborazione con Bubba Watson e dare alla community di Golf Clash una serie di nuovi contenuti personalizzati”, ha affermato Paul Gouge, CEO di Playdemic. “Abbiamo voluto continuare questa collaborazione per inserire il torneo personale di Bubba, con una Bubba Ball, tee nuovi di zecca e altri oggetti a tema, e per permettere ai giocatori di personalizzare con un tocco di stile e di creatività la loro esperienza di gioco.”

Nota:Bubba Ball, Bubba Tee, Bubba Hole Explosion,Bubba Emote e Bubba Chat Message sono acquistabili e utilizzabili all’interno diGolf Clash senza alcuna data di scadenza.

Bubba Watson ha ottenuto due Major vincendo il Masters Tournament nel 2012 e nel 2014 ed è tra i giocatori con i colpi più lunghi del PGA Tour. La collaborazione con Watson segue le recenti collaborazioni di Golf Clashcon The Ryder Cup e The Open Championship,NASCAR e UFC.

Negli Stati Uniti e nel Regno UnitoGolf Clash è il gioco sportivo per dispositivi mobili con il maggior successo di vendite che a oggi ha totalizzato più di 90 milioni di download in tutto il mondo. Dalla sua uscita, il gioco ha ricevuto diversi premi del settore, incluso il premioBAFTA Games Mobile Game of the Year (2018),Mobile Games Awards Game of the Year (2018),PocketGamer.biz Game of the Year (2017) eThe Independent Game Developers' Association (TIGA) Awards Game of the Year (2017).

Golf Clash è disponibile gratuitamente per il download su tutti i dispositiviiOS e Android, è il miglior modo per sfidare amici e parenti, in qualsiasi momento e ovunque.

