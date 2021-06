MSI Summer Sale fino a 600 euro di sconto su diversi laptop

Da oggi e fino al 27 giugno, grazie all'iniziativa promozionale Summer Sale, è possibile acquistare un laptop MSI con uno sconto fino a 600 euro, scegliendo tra diversi modelli, sia gaming, sia pensati prevalentemente per il lavoro e lo studio.

Tra i laptop dedicati ai gamer, sicuramente degno di nota è il GS66Stealth, un notebook compatto e leggero, ma anche estremamente performante grazie anche alla grafica NVIDIA RTX3060, che è in vendita a 1.999 euro, anziché 2.599 euro, e include anche in omaggio un pratico zainetto con cui trasportarlo comodamente ovunque. Oltre a questo, si distinguono tre diversi modelli della serie GP66 Leopard con display da 15,6 FHD, Comet Lake i7 e RTX3070 o 3080, disponibili con prezzi che vanno dai 1.699 euro ai 2.399 euro, quindi, con uno sconto fino a 300 euro, e un esclusivo accessorio in regalo (mouse o cuffie per il gaming, a seconda del modello).

Chi desidera un laptop che rappresenti un compagno quotidiano per lo studio o il lavoro oppure ricerca un regalo sicuramente apprezzato per la promozione, potrà scegliere tra due diversi modelli di Modern 14, un notebook sottile e leggero con display da 14 FHD, in vendita con prezzi a partire da 799 euro, anziché 929 euro e, per il modello superiore, completo anche di un ricco corredo di accessori in bundle. Se chi deve acquistare il notebook è un creativo o un progettista, MSI propone il Creator 15 con il luminoso display da 15,6 FHD e CPU Intel Core i7, acquistabile a 1.599 euro, anziché 1.799 euro, oltre al regalo di un elegante zainetto porta laptop.

La promozione vale esclusivamente per acquisti effettuati presso i partner ufficiali aderenti all'iniziativa, che è possibile trovare al seguente link: https://it.msi.com/service/ wheretobuy#8

