Strage Ardea : Bisogna fare chiarezza sulla morte di Daniel e David Fusinato

Si tratta dell'ingegnere informatico, il 34enne che stamattina adha ucciso i suoi due fratelli, 10 e 5, e Salvatore Ranieri, 74 anni. Felpa con cappuccio, zaino e guanti, pistola alla mano. Come l'assassino diè uscito di casa, poco prima di uccidere 2 bambini e un uomo di 74 anni, le prime persone che ha incontrato hanno raccontato questo. Questa è la ricostruzione degli inquirenti.

Per i Carabinieri nessun litigio con i familiari delle vittime, come confermato dai genitori dei 2 bambini. Il padre e la madre chiedono chiarezza sui ritardi nel salvataggio dei bambini e chiedono perché l'assassino portasse con sé la pistola del padre, morto a novembre, e perché fosse tornato a casa il giorno dopo il tso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo non aveva mai avuto liti con il padre dei bambini. Il 34enne sarebbe stato catturato da un raptus. Subito dopo il triplice omicidio si è barricato in casa per più di tre ore e si è suicidato. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione in casa, l'uomo lo ha trovato morto in camera da letto. L'uomo ha usato la stessa arma per suicidarsi con un colpo alla testa.

