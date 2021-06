Buds Immersion: i nuovi auricolari true wireless di Wiko

Experience d’ascolto e qualità del suono migliorata con cancellazione del rumore: ecco l’ultima proposta true wireless di Wiko

Lasciate il mondo fuori, con i suoi suoni e i suoi rumori, e godete di una experience d’ascolto assoluta, senza distrazioni, con i nuovi auricolari Buds Immersion di Wiko. Offrono un’autonomia di 20 ore, un suono cristallino e la cancellazione del rumore con tecnologia ANC combinata con ENC. Un prodotto che non dimentica il comfort: il design è ergonomico, la custodia di ricarica è compatta e leggera. Facilissimi da collegare, sono compatibili sia con i dispositivi Android che con quelli iOS tramite Bluetooth®5.0.

DOPPIA CANCELLAZIONE DEL RUMORE

Buds Immersion puntano tutto sulla qualità del suono attraverso un sistema combinato di tecnologie per la cancellazione del rumore, in grado di ridurre i suoni indesiderati fino a 25dB. L’Active Noise Controlling (ANC) può essere attivato per emettere onde anti-rumore, efficaci per cancellare le basse frequenze e per godere di un ascolto puro e immersivo. Mentre l’Environment Noise Controlling (ENC) si attiva automaticamente e utilizza la cancellazione del rumore a doppio microfono per ottimizzare la qualità della voce durante le chiamate ed eliminare i suoni di sottofondo. Tutto ciò si traduce in un miglioramento complessivo della qualità sonora in uscita e in conversazioni più chiare.

TRANSPARENCY MODE

Per rispondere all’esigenza di essere sempre più multitasking nella quotidianità, senza dimenticare la propria sicurezza, questi auricolari supportano anche la Transparency Mode: una funzione che permette di amplificare i suoni ambientali esterni. L'utente potrà continuare a indossare i Buds Immersion e parlare liberamente con le persone intorno o restare consapevole di ciò che lo circonda, mentre ascolta la propria playlist del cuore o l’ultimo podcast dell’autore preferito.

20 ORE DI AUTONOMIA

Tenete il ritmo, vi aspettano 20 ore di divertimento! La batteria integrata negli auricolari garantisce 5 ore di autonomia con una carica completa e 15 ore aggiuntive con sole 3 ricariche veloci grazie alla custodia di ricarica compatta. Pensati per un utilizzo quotidiano e un lifestyle sempre più dinamico, questi auricolari ultra-accessibili hanno, inoltre, un basso consumo energetico

MODALITÀ GIOCO. BASSA LATENZA

Ideale per il gioco, la modalità Game supportata dai Buds Immersion offre un'esperienza d’utilizzo fluida e senza lag con una perfetta sincronizzazione audio-video e una latenza degli auricolari di soli 80ms.

DESIGN PREMIUM E PERSONALIZZABILE

Con il loro design elegante e discreto, nella finitura bianca glossy, questi auricolari true wireless restituiscono un appeal fresco e urban, ideale per praticare attività sportiva tra le vie della propria città o per coltivare le proprie passioni al giusto ritmo. Leggeri come una piuma ­ – pesano soli 5g ciascuno – sono facili da indossare ed ergonomici per garantire un comfort all-day-long. Grazie ai tre copri-auricolari ultra-morbidi, disponibili in dotazione in tre diverse misure, aderiscono perfettamente a ogni orecchio assicurando una vestibilità personalizzata per ogni utente, massimizzandone l’experience di ascolto e la riduzione del rumore. Buds Immersion sono inoltre resistenti agli schizzi d’acqua (IPX4) e protetti da una custodia di ricarica compatta e ultra-portatile che pesa, con gli auricolari all’interno, solo 46g.

WIKO CONNECT

Con la modalità Controllo, tutto è più semplice! L'app dedicata* può essere utilizzata per modificare rapidamente le configurazioni, impostare le azioni di supporto e personalizzare le gesture in base alle preferenze dell'utente. Disponibile solo per Android

PRATICITÀ A PORTATA DI MANO

Basta un semplice tocco, utilizzando il controllo Touch, per riprodurre, mettere in pausa, skippare i brani, rispondere o terminare le chiamate. Mentre, con una pressione più prolungata, è possibile anche scegliere se attivare la modalità trasparenza. E grazie agli Smart gesture avrete il controllo di ogni azione con un tap singolo, doppio o triplo.

SEMPRE CONNESSI CON IL BLUETOOTH® 5.0

Con i Buds Immersion di Wiko c’è massima libertà di movimento a mani libere grazie al Bluetooth® 5.0. che assicura una connessione affidabile, anche in caso di interferenze con più dispositivi. La sua tecnologia offre una maggiore flessibilità per connettersi facilmente sia con i dispositivi Android che con quelli iOS.

PACKAGING ECO-FRIENDLY

La confezione dei BUDS Immersion è realizzata esclusivamente in carta o cartone, senza componenti di plastica, colla o vernice. Completamente riciclabile per proteggere l'ambiente.

