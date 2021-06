Just Dance 2022 disponibile a novembre

40 nuove canzoni, compresa una collaborazione con Todrick Hall

Alla conferenza stampa digitale degli Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato che Just Dance 2022, il nuovo capitolo del videogioco musicale #1 di tutti i tempi, sarà disponibile dal 4 novembre 2021 su Nintendo Switch, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia.

Just Dance è il fenomeno di intrattenimento mondiale con più di 138 milioni di giocatori in tutto il globo e più di 80 milioni di copie vendute**. Quest’anno, Just Dance 2022 offre ai giocatori molti modi per danzare:

40 Nuove Canzoni e Universi: “Porta al livello successivo” le tue abilità nella danza con le hit del momento e fenomeni virali di Internet che comprendono:

“Nails, Hair, Hips, Heels” di Todrick Hall



“Believer” degli Imagine Dragons



“Level Up” di Ciara



E molto, molto altro!

Più di 700 Brani in Just Dance Unlimited: Non fermare la festa! L’abbonamento al servizio streaming di Just Dance Unlimited ti garantisce accesso a un catalogo costantemente aggiornato con gli ultimi successi e con nuovi canzoni esclusive. Inoltre, ogni copia di Just Dance 2022 regala un mese di accesso gratuito!

Just Dance 2022 presenta anche un’eccitante collaborazione con il famoso cantante, ballerino e coreografo Todrick Hall. L’artista ha realizzato una nuova versione del suo successo “Nails, Hair, Hips, Heels” appositamente per l’ultimo capitolo di Just Dance. Avrai anche la possibilità di partecipare al suo prossimo video musicale realizzato su questo nuovo brano. Per maggiori informazioni visitate www.justdancegame.com.

“Just Dance permette alla gente di esprimersi con la danza per celebrare la propria indole in maniera divertente” ha detto Todrick Hall. “Il nuovo testo è stato modificato appositamente per Just Dance. Grarantisco che queste parole daranno alle persone molta fiducia. È il motivo per cui ho scritto ‘Nails, Hair, Hips, Heels’ che ora è stato Just Dancizzato. Spero vi divertirete ballandolo tanto quanto mi sono divertito io nel farlo”.

Assieme ai nuovi brani, potrai divertirti con le modalità classiche di Just Dance:

Sweat: Allenarsi non è mai stato così divertente! Inizia la tua routine personalizzata con la modalità Sweat e rimani motivato controllando le calorie bruciate e il tempo passato a ballare.

Co-op: Raggiungi i tuoi amici e condividi il divertimento grazie al ritorno della modalità Co-op. Unitevi e sommate i vostri punteggi per dettar legge sulla pista da ballo!

Partita Veloce: Per quelli che vogliono andare dritti al punto, il gioco ha playlist random già pronte nel menù di avvio.

World Dance Floor: Sfida altri Just Dancers in tutto il mondo in questo eccitante torneo. Sarai accompagnato da altri ballerini con un livello simile al tuo per una sfida leale.

Disponibile per tutte le piattaforme, l’App Just Dance

Controller renderà il gioco ancor più accessibile con la sua tecnologia di punteggi gestibili dal telefono, che permette a sei giocatori di ballare senza altri accessori, disponibile gratuitamente per iOS e Android.





