Just Dance 2022 è su Tik Tok con

Da oggi fino al 17 novembre, Just Dance 2022 e Camila Cabello insieme per lanciare la nuova sfida Just Dance It Out su TikTok, con la canzone “Don’t Go Yet”.

Con Just Dance 2022, potrai divertirti in coinvolgenti universi e collaborazioni esclusive con artisti incredibili. A partire da oggi, Camila Cabello darà il via alla sua Tik Tok Challenge in collaborazione con Just Dance 2022, con la sua canzone “Don’t Go Yet”. È tempo di ballare e di lasciarsi trasportare dalle sue vibrazioni. Che siate da soli o in gruppo, potrete danzare sulla sua coreografia usando l’hashtag #JustDanceItOut.

Per maggiori informazioni sulla sfida, controlla justdance_ita su TikTok e le pagine social media di Just Dance.

Per maggiori informazioni su Just Dance 2022, l’App Just Dance Controller o Just Dance Unlimited, visita justdancegame.com

