Arcane: tante novità presentate alla Geeked Week di Netflix

Oggi, Riot Games e Fortiche Production hanno svelato una prima clip e nuove immagini della loro prossima serie animata,, nel corso della Netflix Geeked Week, in corso in questi giorni e disponibile in streaming su Twitch Della serie in arrivo sunell'autunno del 2021 è inoltre disponibile un Q&A con i co-creatori, Christian Linke e Alex Yee, dove i due parlano direttamente ai giocatori in un dev-diary in stilea proposito di ciò che è stato fatto per realizzare lo show, su quello che il pubblico può aspettarsi, e su tanto altro.

Di seguito la traduzione della chiacchierata con Christian Linke e Alex Yee.

CHRISTIAN

"Ciao a tutti, Christian Linke come portavoce del team Arcane. Siamo davvero entusiasti di condividere un po' di Arcane con voi, e se non avete ancora visto la clip, correte a farlo!"

"Un po' di più su di me, sono in Riot da oltre 10 anni e sono il co-creatore di Arcane. Durante il mio periodo in Riot, ho lavorato allo sviluppo creativo, avendo lavorato ai nostri corti animati, video musicali, ai campioni e così via".

"Alcuni di voi potrebbero conoscermi come uno dei musicisti della nostra band metal, Pentakill, ma in questi giorni la maggior parte del mio tempo lo passo lavorando come Showrunner, o produttore esecutivo, di Arcane, insieme ad Alex, che è qui per presentarsi e darvi un po' di contesto sul perché abbiamo creato Arcane."

ALEX

"Ciao a tutti, sono Alex Yee, co-creatore di Arcane. Come Christian, sono in Riot da oltre 10 anni, lavorando su molti progetti creativi al fianco di tanti altri appassionati Rioter su cose come campioni, skin, audio e voiceover."

"Come avrete visto, Arcane arriverà su Netflix questo autunno a livello globale e su Tencent video in Cina. Siamo davvero entusiasti di darvi qualche anticipazione su ciò che potete aspettarvi dallo show."

"Arcane è la nostra lettera d'amore a voi, i giocatori e i fan che nel corso degli anni sono stati con noi e hanno contribuito a rendere League of Legends quello che è oggi. Quando abbiamo deciso di realizzare Arcane, sapevamo di voler creare qualcosa che sembrasse una rappresentazione autentica dei vostri campioni preferiti. Potrete vedere alcune delle loro storie d'origine, ma potrete anche vederli nel presente, nel modo in cui tutti noi li conosciamo."

CHRISTIAN

"Arcane è ambientato a Piltover e Zaun ed esplorerà le vite dei molti campioni che vivono lì, tra cui Jinx e Vi, che, come molti di voi hanno indovinato, sono, infatti, sorelle."

"Jinx e Vi sono due personaggi su cui io e Alex abbiamo lavorato fin dalle prime fasi della loro creazione, circa 10 anni fa, e già allora potevamo dire che si tratta di due personaggi davvero speciali. Sono sempre state tra le preferite dei fan, e quando ci siamo avvicinati a questa idea e abbiamo dovuto pensare su quali personaggi avremmo voluto davvero affondare i nostri denti, era abbastanza ovvio per noi. Queste due sorelle hanno un rapporto molto travagliato e non potrebbero essere più diverse l'una dall'altra. Ognuna di loro è una combattente mortale a modo suo, e come tutti noi che abbiamo fratelli e sorelle sappiamo... ci si scontra. Nel loro caso, questo comporta... lanciarazzi, granate e guantoni da boxe grandi come piccole auto."

"Ci immergeremo profondamente nelle storie, nelle relazioni e nelle lotte di tutti questi personaggi e scopriremo come sono le loro vite, cosa li ha resi ciò che sono oggi - e per quelle persone che non hanno molta familiarità con il nostro gioco - vogliamo mostrare il perché siamo rimasti con loro per oltre un decennio e perché li amiamo così tanto."

"Abbiamo lavorato a stretto contatto con il nostro studio partner, Fortiche sito a Parigi, che è stato coinvolto in molti dei nostri popolari video del passato, video come "Get Jinxed", "Rise" e "Pop/Stars", e hanno portato il loro stile unico ad Arcane, che vi garantiamo essere splendido, e non vediamo l'ora di condividere con voi tanto altro nel corso dell'anno."

"Il mondo di Runeterra è così vasto, con così tante fazioni e campioni che pullulano di vita. Questa è solo una piccola fetta, e l'inizio di tutte le opportunità di narrazione a cui stiamo lavorando in Riot."

ALEX

"Questo è tutto per ora gente. A nome di tutto il team Arcane, grazie mille per esservi sintonizzati, ci vediamo presto!"









