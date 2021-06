Euro 2021: come seguire online, in streaming, anche senza tv?

Due i canali per non perdere nulla di Euro 2021

Ma prima di entrare nel merito della questione, ricordiamo che il torneo si svolgerà dall'11 giugno all'11 luglio 2021. Le partite si giocheranno in diversi paesi europei ad eccezione della Francia, poiché la Francia è stata l'organizzatore dell'edizione 2016. La finale si terrà a Wembley in Inghilterra.

La Rai trasmetterà in streaming su Rai Play 27 partite su 51 complessive: tutte quelle dell’Italia, quelle del suo girone e le migliori di ogni giornata.



Sky trasmetterà tutte e 51 le partite del torneo sui canali di Sky Sport e in streaming tramite le piattaforme online Now e Sky Go.



Ecco l'elenco di tutte le partite degli Europei di calcio 2021



Gruppo A

1a giornata

Turchia-Italia (Venerdì 11 giugno, ore 21.00 - Roma) - diretta tv su Rai 1 e Sky

Galles-Svizzera (Sabato 12 giugno, ore 15.00 - Baku) - diretta tv su Rai 1 e Sky

2a giornata

Turchia-Galles (Mercoledì 16 giugno, ore 18.00 - Baku) - diretta tv Sky

Italia-Svizzera (Mercoledì 16 giugno, ore 21.00 - Roma) - Rai 1 e Sky

3a giornata

Italia-Galles (Domenica 20 giugno, ore 18.00 - Roma) - diretta tv Rai 1 e Sky

Svizzera-Turchia (Domenica 20 giugno, ore 18.00 - Baku) - diretta tv Sky

Gruppo B

1a giornata

Danimarca-Finlandia (Sabato 12 giugno, ore 18.00 - Copenaghen) - in tv su Sky

Belgio-Russia (Sabato 12 giugno, ore 21.00 - San Pietroburgo) - in tv Rai 1 e Sky

2a giornata

Finlandia-Russia (Mercoledì 16 giugno, ore 15.00 - San Pietroburgo) - diretta tv Sky

Danimarca-Belgio (Giovedì 17 giugno, ore 18.00 - Copenaghen) - diretta tv Sky

3a giornata

Finlandia-Belgio (Lunedì 21 giugno, ore 21.00 - San Pietroburgo) - diretta tv Rai 1 e Sky

Russia-Danimarca (Lunedì 21 giugno, ore 21.00 - Copenaghen) - diretta tv Sky

Gruppo C

1a giornata

Austria-Macedonia (Domenica 13 giugno, ore 18.00 - Bucarest) - diretta tv Sky

Olanda-Ucraina (Domenica 13 giugno, ore 21.00 - Amsterdam) - diretta tv Rai 1 e Sky

2a giornata

Ucraina-Macedonia (Giovedì 17 giugno, ore 15.00 - Bucarest) - diretta tv Sky

Olanda-Austria (Giovedì 17 giugno, ore 21.00 - Amsterdam) - diretta tv Rai 1 e Sky

3a giornata

Macedonia-Olanda (Lunedì 21 giugno, ore 18.00 - Amsterdam) - diretta tv Sky

Ucraina-Austria (Lunedì 21 giugno, ore 18.00 - Bucarest) - diretta tv Sky

Gruppo D

1a giornata

Inghilterra-Croazia (Domenica 13 giugno, ore 15.00 - Londra) - diretta tv Rai 1 e Sky

Scozia-Repubblica Ceca (Lunedì 14 giugno, ore 15.00 - Glasgow) - diretta tv Sky

2a giornata

Croazia-Repubblica Ceca (Venerdì 18 giugno, ore 18.00 - Glasgow) - diretta tv Sky

Inghilterra-Scozia (Venerdì 18 giugno, ore 21.00 - Londra) - Rai 1 e Sky

3a giornata

Repubblica Ceca-Inghilterra (Martedì 22 giugno, ore 21.00 - Londra) - diretta tv Rai 1 e Sky

Croazia-Scozia (Martedì 22 giugno, ore 21.00 - Glasgow) - diretta tv Sky

Gruppo E

1a giornata

Polonia-Slovacchia (Lunedì 13 giugno, ore 18.00 - Dublino) - diretta tv Sky

Spagna-Svezia (Lunedì 14 giugno, ore 21.00 - Bilbao) - diretta tv Rai 1 e Sky

2a giornata

Svezia-Slovacchia (Venerdì 18 giugno, ore 15.00 - Dublino)

Spagna-Polonia (Sabato 19 giugno, ore 21.00 - Bilbao) - Rai 1 e Sky

3a giornata

Slovacchia-Spagna (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 - Bilbao)

Svezia-Polonia (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 - Dublino)

Gruppo F

1a giornata

Ungheria-Portogallo (Martedì 15 giugno, ore 18.00 - Budapest) - Sky

Francia-Germania (Martedì 15 giugno, ore 21.00 - Monaco di Baviera) - Rai 1 e Sky

2a giornata

Ungheria-Francia (Sabato 19 giugno, ore 15.00 - Budapest)

Portogallo-Germania (Sabato 19 giugno, ore 18.00 - Monaco di Baviera) - Rai 1 e Sky

3a giornata

Germania-Ungheria (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 - Monaco di Baviera)

Portogallo-Francia (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 - Budapest) - Rai 1 e Sky

Ottavi di finale

1. 2A - 2B (Sabato 26 giugno, ore 18.00 - Amsterdam)

2. 1A - 2C (Sabato 26 giugno, ore 21.00 - Londra) - Rai 1 e Sky

3. 1C - 3D/E/F (Domenica 27 giugno, ore 18.00 - Budapest)

4. 1B - 3A/D/E/F (Domenica 27 giugno, ore 21.00 - Bilbao) - Rai 1 e Sky

5. 2D - 2E (Lunedì 28 giugno, ore 18.00 - Copenaghen)

6. 1F - 3A/B/C (Lunedì 28 giugno, ore 21.00 - Bucarest) - Rai 1 e Sky

7. 1D - 2F (Martedì 29 giugno, ore 18.00 - Dublino)

8. 1E-3A/B/C/D (Martedì 29 giugno, ore 21.00 - Glasgow) - Rai 1 e Sky

Quarti di finale

QF1: Vincente 6 - Vincente 5 (Venerdì 2 luglio, ore 18.00 - San Pietroburgo) - Rai 1 e Sky

QF2: Vincente 4 - Vincente 2 (Venerdì 2 luglio, ore 21.00 - Monaco di Baviera) - Rai 1 e Sky

QF3: Vincente 3 - Vincente 1 (Sabato 3 luglio, ore 18.00 - Baku) - Rai 1 e Sky

QF4: Vincente 8 - Vincente 7 (Sabato 3 luglio, ore 21.00 - Roma) - Rai 1 e Sky

Semifinali

SF1: Vincente QF2 - Vincente QF1 (Martedì 6 luglio, ore 21.00 - Londra) - Rai 1 e Sky

SF2: Vincente QF4 - Vincente QF3 (Mercoledì 7 luglio, ore 21.00 - Londra) - Rai 1 e Sky

Finale

Vincente SF1 - Vincente SF2 (Domenica 11 luglio, ore 21.00 - Londra) - Rai 1 e Sky

Altre News per: euro2021comeseguireonlinestreaminganche