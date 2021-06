Sky: Children of the Light: Data di uscita Switch e Trailer

Durante il Summer Game Fest è stata rivelata la data di uscita disu Nintendo Switch.

Il gioco, sviluppato da thatgamecompany, verrà pubblicato il 29 giugno. Il gioco era stato originariamente pubblicato su iOS e Android nel corso del 2019 e del 2020.

In Sky vestiremo i panni dei Figli della Luce e dovremo diffondere la speranza in un regno desolato per riportare le stelle cadute alle loro costellazioni.



Nel regno di Sky puoi:

- Volare ed esplorare 7 regni onirici per svelare il mistero

- Incontrare e socializzare con altri giocatori come te, da tutto il mondo

- Incontra nuovi personaggi e vivi storie avvincenti con ogni nuovo evento e stagione di avventure

- Esprimerti liberamente con un'incantevole selezione di personalizzazioni

- Unirti agli altri e avventurarti nei reami più bui, salvare gli spiriti e scoprire antichi tesori

- Condividere doni di luce per dimostrare affetto e coltivare le amicizie

- Goderti un'esperienza musicale unica e creare armonie insieme

- Unirti a un mondo in continua espansione con nuove attrazioni, inclusi eventi stagionali ed espansione dei regni,

