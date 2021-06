Open Country è ora disponibile su PC e Console

OPEN COUNTRY È ORA DISPONIBILE PER PC, PLAYSTATION 4 E XBOX ONE

505 Games invita i giocatori ad intraprendere un’avventura nella natura aperta in un gioco open world arcade con elementi di caccia e survival

Il publisher internazionale 505 Games ha oggi rilasciato il suo titolo di caccia arcade open world Open Country per PC, PlayStation 4 e Xbox One, offrendo un’avventura facilmente accessibile sia agli appassionati delle avventure all’aria aperta che ai gamer intenti a riallacciare il loro rapporto con la natura. I giocatori potranno avventurarsi con il proprio compagno canino per completare oltre 30 missioni, con l’intento di diventare dei maestri della natura selvaggia.

Alcune delle key feature incluse inOpen Country sono:

?Esplorazione – Vaga liberamente nelle tre mappe di gioco disponibili al lancio, ognuna con il suo sistema meteorologico e flora e fauna native. Utilizza un quad fuoristrada per attraversare il terreno montuoso e raggiungere il tuo obiettivo.

?Caccia, Pesca e Sopravvivi – Gestisci le scorte, caccia, pesca, procacciati cibo e risorse e gestisci con attenzione la tua sopravvivenza nella natura selvaggia.

?Dimostra le tue abilità – Portando a termine missioni per conto di Gary dello Snowridge Lodge, i giocatori potranno salire di livello e di conseguenza ottenere armi e un equipaggiamento migliore e affrontare missioni più difficili, fino a diventare un maestro della natura selvaggia.

Open Country è sviluppato da Funlabs e disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One e PC, su Steam e Epic Games Store al prezzo di €14.99.

I possessori di un abbonamento PlayStation Plus possono acquistareOpen Country su Playstation 4 approfittando di uno sconto del 20% fino al 24 giugno. Gli utenti Steam possono acquistareOpen Country con uno sconto del 10% fino all’8 luglio.

