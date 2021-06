Red Dead Online: profitti bonus sui Set da collezione

In più, RDO$ e PE doppi nella Serie in evidenza, bonus e sconti per Collezionisti e altro...

Questa settimana, Madame Nazar ricompenserà i Collezionisti più coraggiosi per la loro incredibile determinazione e per il loro sguardo attento con il 50% di RDO$ in più su tutte le vendite di set da collezione completi. Nel frattempo, trovando oggetti collezionabili riceverai PE del Ruolo doppi.

I Collezionisti riceveranno anche delle ricompense per aver giocato questa settimana. Tutti i Collezionisti riceveranno tre Carte dei tarocchi, mentre chi non ha ancora raggiunto il livello 20 riceverà una ricompensa per 1.000 PE da Collezionista. Questa settimana, chi avanza di più di 5 ranghi o ha un rango superiore al 15 riceverà una Mappa da Collezionista gratis e due Mappe del tesoro. Tutte le ricompense dovrebbero essere consegnate entro il 16 giugno.

RDO$ E PE DOPPI NELLA SERIE IN EVIDENZA

Raduna i tuoi alleati più stretti e collaborate per trionfare nella Serie in evidenza di questa settimana, che propone versioni per quattro squadre di modalità come Territorio ostile, Arma a scelta, Scorribanda e Sparatoria a squadre. Il vostro spirito competitivo verrà ricompensato con RDO$ e PE doppi per tutta la settimana. Vinci una modalità nella Serie in evidenza questa settimana per ricevere come ricompensa un cappello gratuito fino al rango 15 (lo riceverai non più tardi del 16 giugno).

IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DI RED DEAD ONLINE

Come parte dell’aggiornamento estivo in arrivo su Red Dead Online, nuove attività fuorilegge di ogni genere saranno disponibili per coloro che decideranno di comportarsi in una certa maniera, moralmente discutibile. Avrete l’opportunità di saccheggiare delle abitazioni in giro per i cinque Stati in Free Roam, e trovare nuove strade per l’arricchimento personale. E come ogni buona opportunità che si rispetti, questa non richiede un costo iniziale. In più, tenete gli occhi aperti per un nuovo abbonamento al Club che offre ricompense, come parte dell’aggiornamento in arrivo. Maggiori dettagli verranno rilasciati a breve.

SCONTI

Lanciati sulla strada della scoperta e degli intrighi con uno sconto: questa settimana, Madame Nazar propone 5 Lingotti d'Oro di sconto sul prezzo della Borsa da Collezionista. Sta scontando del 40% anche la Pala Pennington, il Cercametalli e il Binocolo migliorato e del 30% il Machete Águila; per gli esperti nelle arti e scienze del collezionismo. In più, per completare il tuo stile, gli abiti da Collezionista sono scontati del 30%.

Nel frattempo, le stalle dei cinque Stati offrono il 30% di sconto sui cavalli Criollo e il 40% sulla Lanterna per cavallo. Gli armaioli offrono il 40% di sconto sui cinturoni.

