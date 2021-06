Urban Trial Tricky Deluxe Edition in arrivo su PC e Console

Mettiti alla prova come il più grande pilota di motocross freestyle della storia realizzando i trick più selvaggi ed estremi possibili su due ruote

Accendi il motore e stringi le cinghie del casco, Urban Trial Tricky Deluxe Edition , lo stravagante gioco di motocross freestyle è diretto su PC, Xbox One e PlayStation 4 il 22 luglio 2021! Dopo il successo su Nintendo Switch - dove il titolo ha vinto il premio Gold nella categoria Best Nintendo Switch - Casual Game ai NYX Game Awards - il titolo FMX cruisy, pick-up-and-play è pronto per il "full send" su PC e console! Goditi un gameplay a 60FPS e combina trucchi freestyle e manovre aeree per ottenere il punteggio più alto e le combo più ridicole. I giocatori possono personalizzare la propria moto e il proprio pilota in modo che sembrino estremi come le acrobazie che faranno negli oltre 30 livelli del gioco in tre modalità per giocatore singolo!









"Urban Trial Tricky è il gioco FMX casual ma gratificante perfetto, offre un'esperienza avvincente e coinvolgente che può essere vissuta da chiunque, indipendentemente dal livello di abilità", ha affermato Magda Schwarzer, Marketing Manager di Tate Multimedia. "Siamo molto entusiasti di portare il gioco su PC e console e sappiamo che adoreranno la grafica vivace e accattivante e il gameplay ingannevolmente profondo."



Urban Trial Tricky Deluxe Edition è ambientato in un vivace mondo pieno di rampe e ostacoli: "Colpiscimi velocemente e fai qualcosa di strano". Con un enorme set di skin e accessori disponibili per il personaggio personalizzato perfetto e una classifica altamente competitiva, i giocatori possono costruire l'avatar perfetto per mostrare a tutti gli altri perché meritano il primo posto sul podio come il pilota FMX più nodoso del pianeta!





Key Features of Urban Trial Tricky Deluxe Edition:

It’s Tricky Tricky Tricky: It wouldn’t be “Freestyle” motocross without the tricks, and Urban Trial Tricky Deluxe Edition features a deep set of stunts, spins, and sick grabs to experiment with



It wouldn’t be “Freestyle” motocross without the tricks, and Urban Trial Tricky Deluxe Edition features a deep set of stunts, spins, and sick grabs to experiment with 60 Frames of Fun Per Second: A slick and smooth experience awaits players looking to take their freestyle insanity to all new heights



A slick and smooth experience awaits players looking to take their freestyle insanity to all new heights Customize Your Kit: An extensive set of cool accessories and paint jobs provides players with a huge suite of options to make their rider look as good as they rip



An extensive set of cool accessories and paint jobs provides players with a huge suite of options to make their rider look as good as they rip Crush the Opposition: Online leaderboards keep the competition strong and will push players to ever more extreme combos and high-scores.

Urban Trial Tricky Deluxe Edition uscirà su PC Windows tramite Steam e GOG.com, Xbox One e PlayStation 4 il 22 luglio 2021.



Altre News per: urbantrialtrickydeluxeeditionarrivoconsole