Urban Trial Tricky Deluxe Edition Recensione PS4

Oggi sono qui per parlarvi di un titolo veramente interessante. Un tipo di gioco che mi piace sempre avere installato sulla mia PS4 e che mi permette di staccare da tutto e divertirmi. Sto parlando del nuovissimo Urban Trials Tricky Deluxe Edition che è da poco disponibile per console e PC. Io ho provato la versione PS4 e ora ve ne parlo più nel dettaglio.

Gameplay

Gli sviluppatori hanno preso spunto da vari giochi, uno su tutti è sicuramente Tony Hawk. Comunque, Urban Trials Tricky Deluxe Edition riesce a mantenere una sua identità ben distinta e questo è un bene.

Il gioco è molto intuitivo, basteranno pochi secondi per imparare a padroneggiare la moto e memorizzare tutti i tasti. Mentre si eseguono le acrobazie, il giocatore può girare la moto nella direzione opposta.

Ci sono momenti in cui si dovrà correre contro il tempo, ma per la maggior parte si dovranno realizzare acrobazie fantastiche per accumulare punti e sbloccare nuove moto e accessori. Ci sono molti tipi di salti e acrobazie, anche vari trucchi e combinazioni di tasti per eseguirle al meglio.

Fare molti salti, combo e acrobazie pazze durante le sezioni di gioco, aumenterà la possibilità di accumulare punti e moltiplicarli. Ci sono anche molte sfide secondarie da completare per progredire attraverso il gioco.

I percorsi sono ricchi di rampe, salti, ostacoli e bonus da raccogliere. Alcune di queste piste sono particolarmente complicate a seconda del tipo di obiettivo che il gioco propone di portare al termine.

Si possono personalizzare sia il pilota che le moto. Gli oggetti cosmetici possono essere sbloccati e acquistati utilizzando la valuta che si guadagna durante le sessioni di gioco. Alcuni dei costumi sono piuttosto esilaranti, belle anche le livree delle moto.

Infine, questa Deluxe Edition include il Flex Pack e lo Swag Pack che in totale dà 6 abiti, mosse speciali e vernici per le moto; nessuno dei quali deve essere sbloccato.

Realizzazione Tecnica

Urban Trials Tricky Deluxe Edition ha un bellissimo stile cartoonesco che si sposa perfettamente con il suo divertente gameplay. Bella anche la colonna sonora, perfettamente in linea con lo stile grafico del gioco.



Ogni costume ha una propria serie di dialoghi che il personaggio usa mentre va in moto o esegue dei salti. Su PS4 il titolo è una vera gioia per gli occhi. Credetemi non si poteva fare di meglio.

Conclusioni

Urban Trials Tricky Deluxe Edition è un gioco ben fatto, bello e divertente. Nel momento in cui ho iniziato a provarlo, mi sono divertito tantissimo. Non mi sono mai annoiato e ho sempre avuto voglia di ricominciare una nuova partita

Il suo gameplay è piacevole e intuitivo. Consigliato a tutti, ma specialmente a chi vuole un nuovo titolo da giocare occasionalmente per il puro gusto del divertimento!

Voto 9/10

