La Juve trionfa al campionato eFootball.Pro IQONIQ

ETTORITO97, IL DISTRUTTORE44 e LoScandalo sono stati incoronati campioni della stagione 2020/21 dopo aver battuto in finale l’AS Monaco

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia i risultati del Knockout Stage del torneo eFootball.Pro IQONIQ, che ha visto la Juventus detronizzare i campioni in carica AS Monaco con una vittoria iconica ai tempi supplementari.

Oltre al premio principale assegnato alla Juventus, Kilzyou dell'AS Monaco ha ottenuto il prestigioso titolo di Capocannoniere durante la Regular Season e 50.000 €, Lotfi dell’AS Monaco e Galatasaray del Mucahit21 sono stati incoronati miglior assist-man e miglior difensore, rispetivamente, ricevendo entrambi un premio di 30.000 € per le loro perfomance.

Per chi si fosse perso la diretta stream, l’intero Knockout Stage può essere rivisto qui: https://www.youtube.com/watch?v=8z8ycbMvpq4

La stagione 2020/21 di eFootball.Pro IQONIQ si è conclusa, ad ogni modo i fan possono attendere con ansia le finali mondiali di eFootball.Open, che saranno trasmesse in stream quest'estate. Maggiori dettagli saranno annunciati sui canali ufficiali di PES nelle prossime settimane.

eFootball.Pro IQONIQ

La lista complete dei club partecipanti alla stagione 2020-21 di eFootball.Pro IQONIQ è la seguente:

FC Barcelona

Manchester United FC

FC Bayern München

Juventus

Arsenal FC

AS Roma

Celtic FC

FC Schalke 04

Galatasaray SK

AS Monaco

Con oltre 15 milioni di visualizzazioni su YouTube durante la stagione 2019/20, eFootball.Pro IQONIQ ha inaugurato la nuova stagione il 12 dicembre 2020, con pro-player professionisti a rappresentare alcuni dei più grandi club internazionali.

I matchday della stagione regolare 2020/21 di eFootball.Pro IQONIQ hanno visto i giocatori scontrarsi online in match 3v3 CO-OP su eFootball PES 2021 SEASON UPDATE. I riconoscimenti “MVP” e “Best Goal” sono stati conferiti a giocatori individuali dopo ogni matchday, con premi in denaro addizionali assegnati ai club in base alla loro posizione finale in classifica al termine della stagione.

Partite complete e highlight dei precedenti matchday sono disponibili sul canale YouTube di eFootball PES.

Per le ultime notizie sul campionato e per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale eFootball.

