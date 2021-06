Le 3 esclusive migliori per Playstation 5

Introvabile e ambita, la nuova console Sony è nelle mani dei pochi fortunati che sono riusciti ad acquistarla in era Covid. Scopriamo quali sono i più bei giochi attualmente disponibili.

La Playstation 5 è rimasta un desiderio irrealizzato per moltissimi gamer. Il Covid ha praticamente spezzato la produzione della nuova “next gen” di Sony, obbligando il colosso giapponese a portare solo pochi modelli sul mercato. E questi sono andati letteralmente a ruba! Il prematuro esaurimento di scorte di Playstation 5 è stato causato non solo dalla pandemia, ma anche dal e-commerce. Ebbene si, proprio perché messa sul mercato durante il lockdown, la PS5 è stata venduta solo online da pochi negozi che, ovviamente, si sono trovati a gestire un numero ingente di prenotazioni, avendo però un numero di pezzi più basso rispetto alla richiesta.

Così solo pochi fortunati, che avevano prenotato la console mesi prima dell’uscita, sono riusciti a ricevere la loro copia. Altri invece, pur prenotandola, si sono trovati a mani vuote, proprio a causa dell’esaurimento delle scorte. A questo si è aggiunto il problema degli scalper e dei bot. Fondamentalmente, la vendita online ha permesso ad alcuni utenti di usare dei programmi specifici per poter effettuare l’acquisto della console automaticamente, anticipando tutti gli altri potenziali acquirenti. Le poche nuove scorte di Playstation 5 quindi finiscono pochi minuti dopo che il negozio ha avviato la vendita online.

Cosa fanno poi gli scalper? Semplice, rivendono le console acquistate (di solito ne comprano più di una) a prezzi esorbitanti, trovando comunque terreno fertile tra utenti senza problemi di budget. Il bagarinaggio non è una pratica ritenuta illegale, d’altronde gli scalper acquistano la console che diventa di loro proprietà, dunque possono rivenderla liberamente come usato, anche senza aver mai aperto la confezione.

Ma quando tornerà disponibile la Playstation 5? Quando ci saranno scorte sufficienti per tutti gli appassionati? Nell’attesa vi proponiamo una rassegna dei migliori giochi esclusivi usciti per la nuova potente console Sony, così potrete farvi un’idea se effettivamente vale la pena acquistarla appena tornerà sul mercato. Vi ricordiamo che su gaming radar potrete trovare informazioni su altre console e giochi.

Demon’s Souls

Si tratta del remake del gioco From Software che ha in parte rivoluzionato il mondo del gaming, creando il fortunato sottogenere soulslike. Uscito nel 2009 per PS3, il titolo è stato completamente ricreato da Bluepoint Games nel 2020 come esclusiva Playstation 5. Il gioco presenta tutte le caratteristiche dell’originale e della serie Souls: si tratta di un RPG d’azione dove il fattore difficoltà ha un ruolo primario, ma è subordinato alla soddisfazione che il giocatore proverà nel superare le sfide più ardue. Demon’s Souls si caratterizza per nemici agguerriti e terribili boss, uniti a una lore avvincente e a un level design di altissimo livello. Questo remake sfrutta tutta la potenza della console Sony, presentando una grafica spettacolare in 4K e un’illuminazione ai limiti del realismo. Il gameplay rimane il fiore all’occhiello di Demon’s Souls, una vera chicca per gli amanti delle sfide, dove progressione del personaggio e abilità del giocatore con il pad si uniscono perfettamente.

Returnal

Housemarque è una software house che nel corso degli anni si è fatta conoscere dagli utenti delle console Sony, grazie a una serie di titoli molto gradevoli. Tra questi ricordiamo Dead Nation, Alienation e Nex Machina usciti per PS4. Returnal è probabilmente il loro titolo più ambizioso sia per quanto riguarda la grafica sia per il gameplay. Qui Housemarque unisce l’amore per gli arcade della vecchia scuola con meccaniche di gioco moderne, grafica di alto livello e una storia ben costruita. Il titolo segue il filone dei rogue-like, dove il giocatore avrà una sola vita a disposizione per completare il gioco. Ad ogni morte però scopriremo di più sulla storia della protagonista e del suo arrivo sul pianeta popolato da creature aliene ostili. Strizzando l’occhio alla saga di Metroid, Returnal è caratterizzato dall’esplorazione avvincente degli scenari e da combattimenti all’ultimo proiettile.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Il titolo di Insomniac Games ha riscosso un grande successo alla sua uscita per PS4. In questa versione potenziata per PS5 troviamo la possibilità di giocare in 4K, oppure con una risoluzione inferiore per godere di tutta la fluidità dei 60 fps. Oltre all’avventura principale nei panni di Peter Parker, potremmo vivere le origini del nuovo Spider-Man, ovvero il giovane Miles Morales. Il gioco vi permette di schizzare attraverso i grattacieli di New York, saltando da una ragnatela all’altra, affrontare i nemici in spettacolari combattimenti e godere di una storia sceneggiata ottimamente. Chiaro che se avete giocato lo Spider-Man originale per PS4, questo titolo potrebbe non risultare molto allettante, ma in caso contrario non fatevelo sfuggire!

Altre News per: esclusivemiglioriplaystation