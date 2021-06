ASUS annuncia le VGA GeForce RTX 3080Ti e 3070 Ti

I modelli ROG Strix LC, Strix e TUF Gaming offrono prestazioni avanzate, sia con raffreddamento a liquido che ad aria

PUNTI CHIAVE

ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti : Un concentrato di velocità e stile con raffreddamento liquido all-in-one.

ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti and RTX 3070 Ti : Il design innovativo porta il raffreddamento ad aria a nuovi livelli, con tre ventole controrotanti e enormi dissipatori di calore

TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti and RTX 3070 Ti : Una scelta robusta dentro e fuori, con una nuova ed accattivante estetica.

ASUS annuncia l’arrivo in italia di una nuovissima serie di schede grafiche basate sulle ultime GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti. La scheda GeForce RTX 3080 Ti offre un incredibile balzo in avanti in termini di prestazioni e fedeltà con funzionalità acclamate come ray tracing, IA che migliora le prestazioni NVIDIA DLSS, riduzione della latenza NVIDIA Reflex, funzionalità di streaming NVIDIA Broadcast e memoria aggiuntiva che gli consente di velocizzare anche le applicazioni di produttività più popolari. E nell'accesa fascia media del mercato, GeForce RTX 3070 Ti porta più core CUDA, RT e Tensor.

ASUS ha sfruttato queste nuove GPU più potenti per creare design personalizzati che offrono velocità di clock elevate, basse temperature e livelli di rumore estremamente minori.ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti è la prima scheda ASUS della serie RTX 30 a utilizzare un design ibrido raffreddato a liquido per un incredibile potenziale di prestazioni, mentre le versioniROG Strix e TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti offrono soluzioni di raffreddamento ad aria nettamente diverse.

DISPONIBILITÀ E PREZZO

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti

è disponibile al prezzo consigliato di 1.999,00€ IVA inclusa.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti è disponibile al prezzo consigliato di 1.899,00€ IVA inclusa.

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti

sarà disponibile nelle prossime settimane.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

eTUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti saranno disponibili dal 10 di giugno.

