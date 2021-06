Ghostrunner si aggiorna per PlayStation 5 e Xbox Series X|S

La versione fisica per Switch sarà disponibile in Europa dal 25 giugno.

505 Games & All In! Games insieme agli sviluppatori One More Level , 3D Realms , e Slipgate Ironworks hanno annunciato oggi ufficialmente la data di lancio della versione fisica e digitale per PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Ghostrunner , l’action-game cyberpunk in prima persona in stile parkour, in arrivo dal 28 settembre. La versione fisica per Nintendo Switch sarà invece disponibile in Europa dal 25 giugno.

Ghostrunner, il frenetico gioco d’azione cyberpunk che ha riscosso grande successo con pubblico e critica, arriverà sulle nuove console con grafica e performance migliorate e delle fantastiche nuove caratteristiche. Smembra cyborg mentre attraversi pericolosi precipizi con l’aiuto del rampino, il tutto con un’ esaltante resa visiva grazie all’HDR e al ray tracing, con audio 3D, il feedback aptico di PlayStation 5 e altro ancora.

Ghostrunner si focalizza sui velocissimi tempi di reazione e sulle mosse spettacolari, che ora saranno ancora più impressionanti grazie al 4K/120 FPS e ai caricamenti istantanei.

Le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S diGhostrunner includeranno tutte le modalità aggiunte dopo il lancio del prodotto, come la modalità in stile time-attack chiamata Kill Run e l’intuitiva modalità Foto. One More Level continuerà ad arricchire il gioco nel corso dell’anno con la modalità in stile rogue-like chiamata Wave e l’accessibile modalità Assist che sono appena state annunciate e saranno disponibili più avanti in estate.

Ghostrunner verrà lanciato il 28 settembre per PlayStation 5 e Xbox Series X|S nei negozi e negli store digitali a €29.99. I possessori delle versioni per Xbox One e PlayStation 4 potranno avere l’aggiornamento per le versioni next-gen delle rispettive console gratuitamente. La fase di prenotazione inizia oggi per le versioni fisiche Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Ghostrunnerè già disponibile per Nintendo Switch , PlayStation 4 , Xbox One , Amazon Luna , PC Steam , sull’ Epic Games Store , e GOG .

Ghostrunner è pubblicato in Asia da H2 Interactive per Nintendo Switch e PlayStation 4; H2 svelerà presto la data di uscita della versione giapponese.

