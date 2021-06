505 Games e Lamborghini collaborano per l'evento The Real Race 2021

Assetto Corsa Competizione e Lamborghini di nuovo insieme per la nuova emozionante edizione 2021 di "The Real Race"

La competizione eSports ufficiale Lamborghini inizia il 5 giugno insieme a molteplici saldi su Steam per tutto il franchise Assetto, dando accesso a più giocatori al miglior simulatore di corse sul mercato!

Il Publisher internazionale 505 Games e lo sviluppatore KUNOS Simulazioni sono lieti di collaborare per il secondo anno con Lamborghini per dare il via a un altro emozionante evento "Real Race"!

Lamborghini ha sceltoAssetto Corsa Competizione per il suo torneo eSport ufficiale.Assetto Corsa Competizione garantirà il più realistico adattamento virtuale dell’esperienza di guida di una Lamborghini Huracán GT3 EVO, sui circuiti più iconici del mondo.

Assetto Corsa Competizione è il videogioco ufficiale della GT World Challenge, pubblicato da 505 Games e nato dalla lunga esperienza di KUNOS Simulazioni nello sviluppo di simulazioni di corse.

Progettato in collaborazione con le migliori case automobilistiche di tutto il mondo, e grazie al suo impareggiabile livello di realismo,Assetto Corsa Competizione è utilizzato dai piloti di Lamborghini Squadra Corse per allenarsi alle gare reali.

Dopo l'incredibile successo dell'edizione 2020 - che ha visto la partecipazione di oltre 2.500 piloti provenienti da 109 paesi - la seconda stagione di questo innovativo formato di gara si svolge ancora una volta, fondendo insieme il mondo reale e quello virtuale degli sport automobilistici.

The Real Race ritorna con un formato aggiornato, progettato per essere ancora più vicino e ancora più accessibile alla comunità e ai giocatori. Quest'anno la competizione si svolgerà a livello globale per permettere a tutti i piloti di qualificarsi attraverso 3 diverse classifiche regionali, e competere in 10 gare, sia nei tradizionali Gran Premi che negli eventi Endurance.

I primi 3 classificati di questo evento vinceranno un'esperienza presso la sede Lamborghini in Italia: incontreranno e si alleneranno al fianco dei piloti ufficiali di Lamborghini Squadra Corse e guideranno una vera Lamborghini su una pista di fama mondiale. Ma non è finita qui, alla fine dell'esperienza uno dei 3 vincitori riceverà l'incredibile opportunità di diventare il sim driver ufficiale Lamborghini per il 2022.

Il torneo si svolgerà da giugno a novembre, e i piloti di tutto il mondo possono partecipare alle sessioni di qualificazione aperte dal lunedì al venerdì. Le qualifiche iniziano il 5 giugno, quindi non mancate!

Per maggiori informazioni sull’evento e per iscriversi: https://esports.lamborghini/ register/

Per celebrare ulteriormente questo grande evento eSport, assicuratevi di non perdere nessuna delle promozioni relative adAssetto Corsa attualmente in corso su Steam:

Steam Free Days Play (dal 3 al 6 giugno): Gioca ad Assetto Corsa Competizione GRATIS

Steam Franchise Sales (Dal 3 giugno al 7 giugno): http://505.games/ AssettoCorsaFranchiseSale





Assetto Corsa Competizione è classificato PEGI 3 per tutte le età ed è disponibile su PC (Steam), PS4 e Xone.





