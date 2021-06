NINTENDO DIRECT E3 2021

UN NUOVO NINTENDO DIRECT ANDRÀ IN ONDA ALLE 18:00 DI MARTEDÌ 15 GIUGNO





Martedì 15 giugno Nintendo darà il via alle sue attività virtuali per l’E3 2021. Alle ore 18:00 andrà in onda un Nintendo Direct della durata di circa 40 minuti, dedicato esclusivamente ai prossimi giochi per Nintendo Switch. Gran parte dei titoli mostrati saranno disponibili già nel corso di quest’anno. Subito dopo il Nintendo Direct sarà il turno di una diretta Nintendo Treehouse: Live di circa tre ore, con approfondimenti sul gameplay di una selezione di giochi per Nintendo Switch.



Il Nintendo Direct, con sottotitoli in italiano, e la diretta Nintendo Treehouse: Live, solo in inglese, saranno trasmessi sul canale YouTube di Nintendo Italia.

