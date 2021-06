Recovery Fund : Nel 2021 Bruxelles emetterà 80 mld bond

Nel80.000 milioni di obbligazioni. Una volta finalizzate le ratifiche del, la Commissione Ue annuncia il piano di emissioni obbligazionarie che finanzierà il progetto Next Generation, sulla base della stima iniziale dei contributi e dei prestiti richiesti dagli Stati, ma che verrà aggiornato a settembre quando sarà chiara la stima dei fabbisogni per gli ultimi mesi dell'anno. Il piano prevede che entro ilverranno collocate sui mercati obbligazioni a lungo termine per 80.000 milioni di euro e decine di miliardi a breve termine. Il primo numero è previsto per fine giugno.

