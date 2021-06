The Elder Scrolls Online Blackwood disponibile ora su PC

Torna nell'Oblivion con The Elder Scrolls Online Blackwood





Oggi siamo molto felici di pubblicare il nuovo capitolo della saga di ESO, The Elder Scrolls Online: Blackwood, disponibile ora per tutti i giocatori su PC/MAC e Stadia. Il nuovo capitolo garantisce più di 30 ore di gioco e contenuti nella nuova e magnifica regione di Blackwood, con tanto di luoghi iconici che i fan di The Elder Scrolls IV: Oblivion sicuramente ricorderanno. The Elder Scrolls Online: Blackwood arriverà su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 l’8 giugno.

Parte della nostra storia annuale nei Cancelli dell’Oblivion, il capitolo Blackwood chiederà ai giocatori di svelare piani daedrici e sventare complotti tirannici che potrebbero distruggere la regione. Scopri come questi piani si ricollegano al principe della distruzione e al terribile destino che ha riservato a Tamriel. Anche se quella di Blackwood è una storia indipendente, i suoi eventi approfondiscono la saga più ampia di Cancelli dell’Oblivion che si concluderà alla fine del 2021.



Sarà disponibile inoltre il nuovo sistema Companions, progettato per non far più avventurare i nostri giocatori da soli anche in singolo. Una volta sbloccato tramite alcune missioni della storia principale di Blackwood, per iniziare i giocatori potranno scegliere tra due nuovi compagni di cui sarà possibile selezionare l’equipaggiamento e le abilità da sviluppare. Ogni compagno ha la sua personalità, simpatie e antipatie e missioni uniche. Oh, e bisogna fare attenzione a come ci si comporta, perché le azioni del giocatore influenzano il rapporto con il compagno.



Ecco un rapido riepilogo dei nuovi contenuti in arrivo con Blackwood:

Nuovo sistema Companion

Nuova zona: Blackwood

Rockgrove, una nuova missione Trial per 12 giocatori

Eventi mondiali Oblivion Portal

E nuove missioni Delve, dungeon pubblici, World Boss, missioni e altro ancora...

È possibile acquistare il capitolo Blackwood tramite il negozio di ESO o della piattaforma che si preferisce. Inoltre, per garantire un lancio tranquillo su console del capitolo Blackwood, The Elder Scrolls Online: Versione migliorata per console arriverà su Xbox Series X|S e PlayStation 5 il 15 giugno 2021.

