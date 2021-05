Quali sono i principali benefici di un’adeguato apporto di acqua durante la giornata?

Bere acqua è molto importante per tutti i processi corporei, il trasporto dei nutrienti nelle cellule, la regolazione della temperatura corporea e la lubrificazione delle articolazioni.

Aumentando il consumo di acqua per esempio sostituendo la solita bevanda del mattino, ogni persona potrebbe favorire la salute in generale. Quali sono i principali benefici che si potrebbero avere dal maggior apporto di acqua nell’arco della giornata e che vengono confermati da studi scientifici?

1. Dimagrire

Bere acqua al mattino aiuta a dimagrire. Secondo un studio del 2019, un’elevato apporto di liquidi è associato al miglioramento della composizione corporea in giovani adulti.

Uno studio del 2010 ha scoperto che un’ apporto di acqua di circa 500 ml prima di ogni pasto per 12 settimane favoriva la perdita di peso nelle persone adulte e anziane.

I ricercatori in parte attribuiscono la perdita di peso alla diminuzione dell’apporto calorico durante i pasti, le persone che assumevano acqua prima dei pasti rispetto alle altre persone che non ne bevevano, mangiavano molto meno.

2. Termogenesi

La termogenesi è quel processo corporeo che favorisce la produzione di calore. Quando le persone bevono acqua fredda avviene la termogenesi per riscaldare l’acqua nel corpo, un processo che brucia calorie.

Uno studio del 2015 ha osservato il consumo di acqua in 50 donne con indice di massa corporea compresa tra 25 -29.9 (normalità) durante una dieta ad alto contenuto di nutrienti.

E’ stato dimostrata la diminuzione del peso corporeo dopo l’incremento del consumo di acqua ad una quantità pari a 500 ml, tre volte al giorno, per otto settimane.

I ricercatori attribuiscono la perdita di peso alla termogenesi indotta dall’introduzione di acqua. Studi che non sono definitivi e che necessitano di altre indagini.

3.Performance mentale

L’acqua potrebbe incidere sulle performance cognitive e mentali. La minore idratazione porta ad effetti avversi sulle funzioni cognitive, secondo uno studio del 2016.

Una revisioni di studi del 2019 ha messo in evidenza gli effetti dell’idratazione sulle funzioni cognitive. E’ stato scoperto un’aumento della performance cognitiva nei partecipanti con adeguata idratazione.

I risultati suggeriscono che per migliorare le performance mentali occorre idratarsi adeguatamente tutto il giorno e non bere acqua solo al mattino.

Un’altro studio del 2019, condotto su alcuni studenti universitari, ha dimostrato come la disidratazione abbia degli effetti negativi sulla memoria a breve termine e sull’attenzione.

4. Migliora l’umore

Bere acqua potrebbe avere effetti positivi anche sull’umore. Uno studio del 2014 ha dimostrato che le persone che generalmente bevevano volumi ridotti di acqua miglioravano il proprio umore quando ne incrementavano le quantità.

La stessa ricerca ha sostenuto che negli individui con l’abitudine di bere alte quantità di acqua, la diminuzione del consumo aumentava il senso di sete, diminuiva il senso di benessere, tranquillità e le emozioni positive.

Uno studio del 2019 ha scoperto come la disidratazione abbia un’effetto negativo sull’umore e la successiva reidratazione migliora il senso di felicità e i sintomi di fatica.

5. Effetti positivi sulla pelle

Incrementare il consumo di liquidi migliora l’aspetto e la salute della pelle. La pelle contiene circa il 30% di acqua, necessaria per preservare la morbidezza, l’elasticità e la resilienza.

Uno studio del 2015 ha dimostrato che il consumo di acqua può avere degli effetti positivi sulla fisiologia della pelle, rendendola più idratata nei partecipanti che normalmente bevevano sufficiente quantità di acqua.

Una revisione di studi del 2018 ha messo in evidenza come l’incremento del consumo di acqua è importante per migliorare lo stato di idratazione dello strato esterno della pelle. Una sufficiente idratazione comunque non previene le rughe e le conseguenze dell’esposizione a fattori ambientali o al Sole.

Bevendo acqua in modo adeguato ogni giorno, è possibile idratare la propria pelle anche se non sono visibili cambiamenti esterni.

Altre funzioni corporee

L’adeguato apporto di acqua è importante per molte funzioni corporee.

Reni: bevendo acqua è possibile aiutare i reni a rimuovere l’eccesso di liquidi corporei

bevendo acqua è possibile aiutare i reni a rimuovere l’eccesso di liquidi corporei Tratto urinario: secondo uno studio del 2010, incrementare il consumo di liquidi potrebbe prevenire i calcoli nel tratto urinario

secondo uno studio del 2010, incrementare il consumo di liquidi potrebbe prevenire i calcoli nel tratto urinario Sistema cardiovascolare: uno studio del 2019 ha dimostrato che le persone che assumevano un’adeguato apporto di liquidi erano in grado di promuovere la funzionalità del sistema cardiovascolare, mentre la disidratazione e l’inadeguato apporto avevano degli effetti negativi sulla regolazione della pressione arteriosa e sulla funzione vascolare.

uno studio del 2019 ha dimostrato che le persone che assumevano un’adeguato apporto di liquidi erano in grado di promuovere la funzionalità del sistema cardiovascolare, mentre la disidratazione e l’inadeguato apporto avevano degli effetti negativi sulla regolazione della pressione arteriosa e sulla funzione vascolare. Articolazioni e ossa: l’acqua è un componente del fluido di lubrificazione delle articolazioni e potrebbe aiutare ad alleviare i dolori articolar

