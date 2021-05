Che regalo fare a tua figlia per il suo 25° compleanno?

Il compleanno e gli anniversari del 25° anno sono eventi particolari, si tratta di una sorta di giro di boa che introduce le persone a un nuovo percorso, per questo meritano dei regali che si fanno ricordare.

Se tua figlia compie 25 anni significa che sta diventando una giovane donna, è fresca, ma anche adulta e matura. Le donne di quest'età sono molto differenti tra loro, alcune ancora bambine, mentre altre già lavorano e sono indipendenti. Anche se la scelta è tanta, occorre prestare attenzione perché l'età di passaggio richiede di acquistare dei regali per lei che siano speciali e personalizzati.

Vediamo insieme quali possono essere i doni adatti per una figlia che compie 25 anni.

Abbina il kindle a una gift card per i libri

Se tua figlia è un'amante della lettura, uno dei regali per lei è sicuramente il kindle: consente di risparmiare spazio, di essere portato sempre dentro la borsa, all'università o al mare ed è un ottimo modo per passare il tempo. Se non vuoi sbagliare scegliendo i libri al posto suo, puoi abbinare anche una gift card per l'acquisto dei libri che potrà fare personalmente.

Il kindle è un regalo pratico, bello e duraturo che lei che ama leggere apprezzerà tantissimo.

Una borsa abbinata a un portafogli di qualità

Uno dei regali per lei che può essere non solo bello ma davvero utile, sia per una giovane donna che studia e sia per una che già lavora, è una pratica borsa a tracolla multitasche, da abbinare a un bel portafogli. Oggi in commercio ne esistono di tanti modelli molto trendy e abbastanza capienti da essere in grado di risolvere molte situazioni, poiché possono contenere libri, kindle, laptop, cellulare e tanto altro.

Un profumo di qualità

Gli odori evocano ricordi e un profumo di qualità può essere molto costoso e proibitivo per una giovane donna che ancora non è economicamente indipendente. Si tratta di un accessorio che completa il look e aiuta a sentirsi apposto. Quando è di qualità dura a lungo e la fragranza di un buon profumo un giorno potrà riportare alla memoria di tua figlia momenti speciali di quella delicata e giovane età.

Un mangiadischi con LP

L'ultimo anno l'acquisto di LP ha superato quello dei CD, il mangiadischi infatti è tornato di moda dopo anni di abbandono e tanti innovativi sostituti tecnologici. Potresti regalare a tua figlia un lettore LP e qualche disco del suo cantante preferito. Ne esistono di svariati modelli e marche, alcuni riproducono fedelmente i vecchi grammofoni e sono davvero trendy ed eleganti. Si tratta uno dei regali più originali e desiderati degli ultimi tempi che di certo la stupiranno!.

Uno smartphone

Forse non si tratta dell'idea più originale del mondo, ma è tra quelle più gradite in assoluto. L'ultimo modello di cellulare presente su tutte le vetrine e pubblicità è perfetto e può essere abbinato a una cover personalizzata, al power bank o al caricatore per auto. Oltre a essere apprezzato, è anche un modo per restare collegato con una giovane donna che sarà sempre più indipendente e lontano da casa e, se già vive per conto suo, ti aiuterà a restare sempre in contatto con lei.

