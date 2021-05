Arriva il primo via libera dal Parlamento europeo che ha approvato i certificati digitali Covid dell'UE, che faciliteranno la libera circolazione in Europa in estate nonostante la pandemia. Con 52 sì, 23 no e 3 astensioni, la Commissione Libertà Civile (Libe) del Parlamento europeo ha dato il via libera all'accordo del trilogo di negoziati tra le tre istituzioni europee. Il testo è ora atteso nella sessione plenaria del Parlamento europeo a giugno.

