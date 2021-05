La Stagione 4 porta l’Operatore Morte in Call of Duty Mobile

La nuova stagione starà disponibile dal 27 maggio

La Stagione 4 “Speroni Roventi”, diCall of Duty: Mobile, si avvicina sempre di più e siamo sicuri che tutti voi siete già pronti per tuffarvici. La nuova season è in arrivo il 27 maggio alle 2 di notte italiane.

I giocatori più ansiosi di premere già il grilletto potranno mettere alla prova le loro abilità nellaversione aggiornata della modalità Duello 1v1, mostrare la loro grinta nella nuova modalità MultiplayerCattura l’oro o combattere su Dome, una nuova mappa direttamente da Modern Warfare 3.

Due nuove armi potrebbero essere il tuo vero asso nella manica per sconfiggere i nemici:la versatile Holger 26 (con una nuova versione Mythic) o il nuovo fucile MK2. Non solo nuove armi ma anche numerose ricompense nei 50 livelli del Battle Pass di questa stagione, inclusi personaggi a tema Selvaggio West e molto altro ancora.

Inoltre, dopo il successo dello scorso anno, che ha visto l’esordio dell’operatoreMorte in Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone, il team di Call of Duty è felice di annunciare che la collaborazione con Fabio Rovazzi prosegue. Il personaggio ispirato al popolare e poliedrico artista italiano sbarca infatti anche inCall of Duty: Mobile in occasione della Stagione 4.

“Entrare a far parte di Call of Duty l’anno scorso è stata la realizzazione di un sogno segreto e impossibile. Sapere che l’operatore Morte a cui ho dato la mia voce e il mio aspetto sarà disponibile anche su Call of Duty: Mobile è motivo di grande felicità e la dimostrazione che i fan del franchise lo hanno davvero apprezzato”,commenta Fabio Rovazzi. “È un piacere sapere che milioni di videogiocatori in tutto il mondo potranno utilizzare questo personaggio ispirato alla tradizione dei film western italiani anche su dispositivi mobile”.

Nel caso te lo fossi perso, il 20 maggio abbiamo lanciato la modalità Multiplayer a tempo limitatoArmi Spianate, che permette ai giocatori di vestire i panni di Rambo e John McClane, oltre a due nuovi bundle perCall of Duty: Mobile per celebrare l’arrivo dei due eroi del cinema anni ‘80. Per maggiori informazioni visitahttps://www.callofduty.com/it/ blog/2021/05/80s-Action- Heroes-Rambo-and-John-McClane- across-Call-of-Duty

Ecco alcune delle novità principali in arrivo con la Stagione 4 su Android e iOS:

?

Clan Wars – Con questo nuovissimo evento i giocatori potranno salire sempre più verso la cima della classifica. Ogni settimana, ogni clan competerà contro altri 5 clan avversari, per avere la possibilità di guadagnare fantastici premi, tra cui alcuni crediti clan da usare per acquistare oggetti speciali nello store.

Ranked Season 2 – I giocatori che vorranno una sfida ancora più entusiasmante potranno partecipare alla nuova stagione della modalità Ranked.

Nuove modalità multigiocatore

o “Duello 1v1” – Una nuova versione ottimizzata di Duello 1v1, disponibile solo per un periodo di tempo limitato (27 maggio), in tema western e con proiettili illimitati. I giocatori potranno anche usare le abilità degli Operatori per effettuare killstreak in un evento showdown dedicato.

o “Cattura l’oro” – Disponibile per un periodo limitato, questa modalità riprende il classico ruba bandiera ma in versione western, chiedendo ai giocatori di rubare oro.

Evento principale – In “ Mezzogiorno di Piombo”, i giocatori dovranno formare una squadra per rintracciare, in un inseguimento, una carrozza piena di rapinatori, sbloccando nuovi avamposti e guadagnando XP con la possibilità di vincere premi a tema. Questo evento sarà lanciato nelle prossime settimane, precisamente l’11 giugno.

Bilanciamento armi – Il team di CODM ha effettuato, tramite il nuovo aggiornamento, un depotenziamento di alcune armi, dopo il feedback ricevuto da molti utenti della community. Diverse armi, come NA-45, QXR, HBRa3 e Man-O-War, sono state bilanciate per permettere una qualità di gioco migliore.

World Championship 2021 – Il primo turno della WC 2021 ha inizio il prossimo 3 giugno. I giocatori che vorranno partecipare alla WC 2021 possono trovare maggiori informazioni qui: https://www.callofduty.com/ mobile/esports

Gli utenti potranno inoltre aspettarsi, nel corso della stagione,nuove sfide stagionali, estrazioni fortunate, nuovi bundle e molto altro ancora.





Altre News per: stagioneportal’operatoremortecalldutymobile