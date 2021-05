Vivid Money - app di banking sbarcata in Italia

Italiani a scuola di investimenti con Vivid

Lezioni e quiz in-app per migliorare le proprie competenze finanziarie. Enel frattempo le azioni acquistabili raddoppiano e arrivano anche gli ETF

A due mesi dallancio sul mercato italiano, Vivid Moneypunta a diventare la piattaforma definitiva per la gestione delle finanzepersonali, continuando ad espandere le funzionalità incluse nella sua app. Trale tante novità lanciate questo mese arrivano ora anche i corsi Vivid, per consentire agli utenti di migliorare le propriecompetenze finanziarie e diventare autonomi nelle decisioni di investimento.

Si parte con 5 lezioni suiprincipi fondamentali: dal perché èimportante investire a come sivalutano i rischi, fino ad imparare a costruireun portafoglio e a scegliere lastrategia ideale per le proprie esigenze. Alla fine di ogni capitolo gliutenti possono svolgere un test di verifica, per consolidare quanto appresonella lezione.. Con un linguaggio semplice e accessibile a tutti, i corsi Vivid - che ogni mese crescerannocon l’aggiunta di nuovi capitoli - consentono anche a chi parte da zero digettare le basi per diventare un investitoreautonomo e consapevole.

“La nostra missione è ridare alle persone il controllo della lorosituazione finanziaria,” spiega AlexanderEmeshev, co-fondatore di Vivid Money.“Per questo vogliamo fornire ai nostri clienti tutti gli strumenti necessariper risparmiare e investire in maniera intelligente: l’educazione finanziaria èin questo senso un aspetto fondamentale, su cui abbiamo puntato da sempre”.

Forte di un recente round di finanziamento da 60 milioni di euro, VividMoney continua ad ampliare le possibilità offerte dalla sua piattaforma.Nei prossimi giorni raddoppieranno leazioni acquistabili tramite la sezione dedicata agli investimenti, conl’aggiunta di circa 1.000 nuovi titoli,tra cui nomi molto popolari come la holding di Warren Buffett, Berkshire Hathaway, e le italiane Ferrari ed Eni. Inoltre, anche gli utenti italiani potranno investire suinteri settori, senza dover scegliere specifiche aziende, con una selezione di ETF che punteranno su diversi compartidell’economia europea.

E per chi proprio non ha familiarità con gli investimenti, ma vorrebbe farei primi passi senza troppi rischi, fino al 31 maggio Vivid offre un vantaggio in più: i nuovi clienti che aprono un conto ricevono infatti un bonusin azioni (fino a 100 euro), che viene accreditato nella pocket Ricompense in Azioni. Il bonus(cumulabile con gli altri previsti per i nuovi iscritti) può essere convertitoin cash dopo aver effettuato investimenti per almeno 100 euro nei 90 giornisuccessivi. Un ulteriore incentivo, insomma, per imparare a far crescere ipropri risparmi attraverso Vivid.

