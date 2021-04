Vivid Money ora integra Apple Pay

La start up berlinese, da poco sbarcata in Italia, espande la gamma di servizi di pagamento per gli utenti Apple

Vivid Money, la piattaforma che permette di gestire spese, risparmi e investimenti attraverso un’unica app, offre da oggi anche ai suoi clienti italiani la possibilità di pagare con Apple Pay, il sistema di pagamento semplice e sicuro attivabile dai dispositivi Apple.

Apple Pay garantirà agli utenti Vivid un’ulteriore possibilità per effettuare pagamenti in piena sicurezza, scegliendo tra i vari metodi di autenticazione offerti da Apple: Face ID, Touch ID, il codice di accesso personale o un codice di sicurezza dinamico unico. Dopo aver collegato la carta di credito Vivid Money ad Apple Pay, gli utenti potranno utilizzare il servizio dal loro iPhone, iPad o Mac su Internet senza dover creare conti o inserire le loro informazioni bancarie, ma continuando a beneficiare di tutti i vantaggi e i premi offerti dalla carta Vivid.

"Siamo entusiasti di offrire anche ai nostri utenti italiani un modo più semplice e sicuro per pagare tramite Apple Pay. La sicurezza dei nostri clienti è la nostra priorità , soprattutto vista la popolarità che i pagamenti online hanno acquisito nell’ultimo anno," commenta Alexander Emeshev, co-fondatore di Vivid Money.

La sicurezza e la privacy sono infatti al cuore di Apple Pay. Quando i clienti utilizzano una carta di credito o di debito con Apple Pay, i numeri di carta effettivi non vengono memorizzati sul dispositivo, né sui server Apple. Al contrario, un numero di account dispositivo univoco viene assegnato, crittografato e archiviato in modo protetto in Secure Element, un chip certificato standard del settore progettato per memorizzare le informazioni di pagamento in modo sicuro sul dispositivo.

Da poco sbarcata in Italia, Vivid ha cominciato da subito a lavorare per ampliare i servizi offerti agli utenti del Bel Paese. Dopo l’attivazione nei giorni scorsi della sezione dedicata agli investimenti, Vivid Invest, l’integrazione con Apple Pay rappresenta un altro passo importante per venire incontro alle esigenze della clientela italiana, che sempre di più utilizza lo smartphone per i propri pagamenti: secondo l’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nel 2020 in Italia il Mobile Commerce ha raggiunto quota 15,65 miliardi di euro e una penetrazione sul totale e-commerce del 51%, mentre le transazioni effettuate in negozio tramite smartphone o wearable sono cresciute dell’80%.

