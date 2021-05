Continua la promozione di Wiko View4 e View4 Lite

I due modelli saranno disponibili presso le principali insegne di elettronica di consumo a un prezzo d’eccezione

È partita a inizio maggio e continua a riscuotere successo. Wiko va avanti con una special promo che interessa due dei suoi ultimi modelli, il View4 e il View4 Lite.

I due device, disponibili presso le principali e più note insegne di elettronica di consumo del territorio italiano, sono infatti disponibili a prezzi scontati: View4 è acquistabile al prezzo promozionale suggerito di119,99€ anziché 159,99€, mentre View4 Lite è disponibile al prezzo promozionale suggerito di99,99€ anziché 129,99€.

Entrambi i modelli montano delle capienti batterie, una da5000 mAh sul View4 che assicura fino a 3 giorni di autonomia e una da 4000 mAh sul “fratello minore” View4 Lite che garantisce fino a due giorni di utilizzo con una sola carica. Un’autonomia che è stata certificata da SmartViser, ente indipendente specializzato nel device testing.

View4 e View4 Lite sono dotati di ampiodisplay Full Screen ultra-immersivo da 6,52" HD+ in formato 20:9 per godere della massima immersività dei contenuti multimediali e della comodità delpulsante Google Assistant per accedere alle informazioni senza dover sbloccare manualmente i device.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, View4 e View4 Lite sono equipaggiati di unatripla fotocamera intelligente con obiettivo principale da 13MP, obiettivo di profondità per l’effetto bokeh da 2MP e infine obiettivo ultra-grandangolare da 114° da 5MP adatto per i panorami e le foto di gruppo.

Per saperne di più è possibile visitare il sito di Wiko e accedere alle pagine dedicate (View4eView4 Lite)per conoscere le disponibilità dei due modelli all’interno degli store dei principali player di elettronica di consumo.



