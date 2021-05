Morto a 80 anni il giornalista Aldo Forbice

Muore a Roma all'età di 80il, saggista e scrittore. Direttore di Zapping per 18su Radio 1, ha lavorato a lungo in Rai dalla fine degli60. Nel 1970 è stato responsabile di "Turn C", il primo programma in Italia dedicato al mondo del lavoro. Successivamente è passato al Tg1 come coordinatore dell'ufficio regionale, alla fine degli'80 è stato vicedirettore del G3.

Intellettuale profondamente laico, spesso controcorrente, è stato a lungo impegnato nel sindacato, nella UIL. Intellettuale, profondamente laico, spesso controcorrente, Forbice è da molti anni coinvolto nel sindacato, alla UIL. Storico del lavoro, biografo di Bruno Buozzi, autore di numerosi saggi, passione per l'arte e un forte impegno per i diritti umani, Forbice aveva appena pubblicato il suo ultimo saggio. Lascia la moglie e due figlie.

