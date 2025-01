Addio ad Aldo Agroppi, ex calciatore e allenatore, morto a 80 anni

Aldo Agroppi, ex calciatore e allenatore italiano, è deceduto oggi, 2 gennaio 2025, all'età di 80 anni. Nato a Piombino il 14 aprile 1944, era ricoverato da alcuni giorni presso l'ospedale della sua città natale.

La sua carriera calcistica iniziò nelle giovanili del Piombino, per poi approdare al Torino, squadra con la quale esordì in Serie A il 15 ottobre 1967, nella partita vinta 4-2 contro la Sampdoria. In quella stessa giornata, il calcio italiano fu scosso dalla tragica scomparsa di Gigi Meroni, compagno di squadra di Agroppi.

Durante la sua militanza nel Torino, Agroppi collezionò oltre 200 presenze, contribuendo alla conquista di due Coppe Italia nelle stagioni 1967-1968 e 1970-1971.Nel 1975 si trasferì al Perugia, dove concluse la carriera da calciatore nel 1977.

In Nazionale, vestì la maglia azzurra in cinque occasioni tra il 1972 e il 1973. Dopo il ritiro dal calcio giocato, intraprese la carriera di allenatore, guidando diverse squadre tra cui Pescara, Pisa, Perugia, Padova, Fiorentina, Como e Ascoli. Con il Pisa, ottenne la promozione in Serie A nella stagione 1981-1982.

La sua esperienza alla Fiorentina, iniziata nel 1985, fu segnata da risultati altalenanti e da vicende extracalcistiche legate al calcioscommesse. Conclusa l'attività di allenatore, Agroppi si distinse come commentatore televisivo e opinionista, noto per la sua schiettezza e competenza. Nel 2011, fu colpito da un infarto, dal quale si riprese dopo un intervento di angioplastica.