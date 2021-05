No Man's Sky celebra Mass Effect L.E aggiungendo la nave Normandy

Per celebrare il recente lancio della Mass Effect Legendary Edition di BioWare, No Man's Sky di Hello Games aggiungerà la leggendaria nave SSV Normandy SR1 di Mass Effect!



Questo Easter Egg è una sorpresa per la community, ed è la ricompensa per i giocatori che completano una misteriosa spedizione apparsa nel videogioco durante la scorsa settimana. I giocatori hanno tempo fino al 31 maggio per prendere parte alla spedizione, per aggiungere in modo permanente la Normandy SR-1 alla loro flotta.

