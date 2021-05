Carlo Pietropoli e la sua esperienza sessuale a tre: Un Jack & Cola di troppo e…

Carlo Pietropoli non si è voluto sbilanciare molto sulla sua esperienza a tre. L'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne è stato interpellato su questa esperienza super hot dal sito di cronaca rosa iGossip.it. Il modello, influencer e calciatore veneto ha spiegato: "Sì, l’ho dichiarato però basta… è finita lì. Entrare nei dettagli di questa cosa lo trovo poco elegante. É stata un’esperienza durante una vacanza all’estero… è successo quello che è successo… eravamo a un festival e da cosa nasce cosa… un Jack & Cola di troppo e… poi così".

Ha mai ricevuto proposte imbarazzanti? L'ex tronista ha asserito: "A parte qualche messaggio indecente in direct, niente di che… almeno per il mio modo di essere, magari per qualcun altro sì".

L’ex fidanzato di Cecilia Zagarrigo ha parlato anche di vacanze e progetti futuri. Pietropoli ha rivelato: "Ho tante idee e progetti. A breve partirò con il mio canale online dedicato al fitness. Per me è l’inizio di qualcosa che potrebbe diventare importante. Potrebbe essere la mia vita, poiché sono uno sportivo nato. Da quando avevo 5 anni, gioco a calcio. Negli ultimi 3/4 anni mi sono dedicato al mondo del fitness. Spero di girare l’Italia grazie al fitness. Non mi precludo nulla dal punto di vista televisivo. Nel caso mi dovesse chiamare qualcuno, sarei comunque disposto ad aver un ruolo o a partecipare a un programma perché mi piace e mi diverte. Sento di non essere riuscito a dare il massimo quando ho avuto la possibilità, un po’ per colpa mia un po’ per la pandemia".

Chi proprio non sopporta di Uomini e Donne? Pietropoli ha dichiarato: "Gemma Galgani è una signora che non reggo, con tutto il rispetto, non mi piace proprio perché penso che sia una persona che crea a tutti i costi una dinamica con uomini sempre diversi pur di restare nello studio e poter parlare di lei. Si è completamente dimenticata chi è la sua persona. Mi dà ai nervi perché parla di emozioni, che secondo me non ci sono da parte sua. C’è solo una gran voglia di essere un personaggio egocentrico".

