GTA Online: preziosa statua di una pantera avvistata a Cayo Perico

In più, ricompense e bonus sulla vita notturna, ricompense doppie nelle Attività dei clienti e altro





Se ci si può davvero fidare di un filmato sgranato su una videocamera di sorveglianza e della testimonianza di un doganiere corrotto, pare che El Rubio abbia appena aggiunto la preziosa statua di una pantera all’appetitosa collezione di opere d’arte che conserva nella sua fortezza. Sarà sicuramente sotto sorveglianza ma, se riesci a sopravvivere mentre fuggi da Cayo Perico, la tua audacia verrà ricompensata come si deve.

Coloro che intraprenderanno The Cayo Perico Heist questa settimana troveranno la statua di pantera come obiettivo principale nella loro prima playthrough.

Bonus e ricompense per i night club

Anche se fuori si sta scatenando l’inferno, le piste da ballo di Los Santos sono sempre piene zeppe, debitamente annaffiate di alcolici di ogni tipo e con lunghe code di avventori in attesa di scatenarsi. Completa le missioni di gestione del night club per raddoppiare la tua popolarità e massimizzare i tuoi profitti: per i prossimi sette giorni, le entrate quotidiane dei night club saranno triplicate! Dovrai solo ricordarti di svuotare regolarmente la cassaforte.

Gioca per sbloccare le magliette dei DJ di After Hours

Mi raccomando, vestiti con stile. Non puoi permetterti di sembrare un poveraccio nel tuo regno! Gioca a GTA Online questa settimana per sbloccare gratis la maglietta Tale of Us logo spezzato, la maglietta bianca con logo Solomun, la maglietta Dixon logo glitch e la maglietta The Blessed Madonna We Believe.

GTA$ e RP doppi nelle Attività dei clienti

I criminali amanti della tecnologia, che hanno il Terrorbyte nel loro parco veicoli, possono usare il suo terminale touchscreen per aiutare Paige Harris a completare le Attività dei clienti, che frutteranno ricavi doppi per tutta la settimana.

Ricompense triple in Guerriglia motorizzata

Paracadutati, atterra, afferra un’arma qualsiasi e difenditi: Guerriglia motorizzata frutterà GTA$ e RP tripli a tutti i partecipanti fino al 2 giugno.

Livrea mimetica arancione per giocatori di rango 100 o superiore

I giocatori più determinati di rango 100 o superiore possono avere la livrea mimetica arancione per il SUV corazzato HVY Menacer giocando a GTA Online questa settimana (la livrea sarà disponibile entro 72 ore dall’accesso al gioco, dopo il 31 maggio).

Il primo premio della settimana: Canis Freecrawler

Passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, abbigliamento, premi misteriosi e molto altro. Il primo premio della settimana è il massiccio Canis Freecrawler, un veicolo fuoristrada per tutta la famiglia.

SCONTI

Se sei stufo di ascoltare i migliori DJ dal marciapiede, passa alle maniere forti e comprati un night club! Sono scontati del 40% per tutta la settimana. Le loro migliorie e modifiche, invece, sono scontate del 30%. Abbiamo anche una serie di veicoli in offerta, nel caso avessi bisogno di un nuovo Festival bus o di un Blimp per spostarti insieme ai tuoi amici.

Altre News per: onlinepreziosastatuapanteraavvistatacayoperico