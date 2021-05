Lies of P annunciato per PlayStation, PC e XBOX

Neowiz e Round8 Studio hanno annunciato oggi Lies of P, un nuovissimo gioco di ruolo d'azione in stile Souls ispirato al classico romanzo italiano di Carlo Collodi. Costruito da zero utilizzando Unreal Engine 4 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S / X, Lies of P racconta la storia di Pinocchio come non l'hai mai visto prima. Nei panni dello stesso Pinocchio, devi navigare attraverso un oscuro mondo della Belle Epoque in cui tutta l'umanità è perduta. La bellissima città di Krat è diventata un inferno vivente e dovrai trovare il famoso signor Geppetto per svelare il mistero di ciò che è accaduto a te stesso e al mondo che ti circonda.



“Da un po 'di tempo stiamo giocando con l'idea di raccontare la storia di Pinocchio a modo nostro. Lies of P è il culmine dei nostri sogni e dei nostri incubi. È sicuramente una versione della storia che non hai mai visto prima ", ha detto Jiwon Choi, il direttore dello sviluppo di Lies of P. “Per noi Pinocchio è sempre stato un racconto cupo. Non vediamo l'ora di mostrarti di più sul gioco nei prossimi mesi ".